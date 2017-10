Lídri OĽaNO, SaS a KDH vyzvali na účasť vo voľbách do VÚC

Foto: Ilustračné foto: TASR Foto: Ilustračné foto: TASR

Žilina 27. októbra (TASR) – Na účasť vo voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) vyzvali občanov v piatok v Žiline predstavitelia koalície pre voľby do VÚC Veronika Remišová (OĽaNO), Ľubomír Galko (SaS) a Alojz Hlina (KDH).Podľa líderky hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej vo všetkých krajoch, s výnimkou Banskej Bystrice, vedú s veľmi tesným náskokom župani, ktorí kandidujú za Smer-SD alebo sú s ním prepojení. "povedala Remišová.Podpredseda SaS Galko zdôraznil, že kandidáti koalície SaS, OĽaNO, KDH a ďalších stredopravých strán sú vo všetkých krajoch jedinou vážnou alternatívou zmeny na súčasnom županskom poste. "Nuviedol Galko.Kľúčom k dobrému výsledku volieb do VÚC je podľa predsedu KDH Hlinu účasť.dodal Hlina.