Lídri rozdeleného Cypru hovorili s generálnym tajomníkom OSN

Antonio Guterres (v strede), Nicos Anastasiades (vľavo) a Mustafa Akinci. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 5. júna (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres absolvoval v nedeľu pracovnú večeru s lídrami etnicky rozdeleného Cypru.Prezident Cyperskej republiky Nikos Anastasiadis a prezident medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Mustafa Akinci prijali pozvanie generálneho tajomníka OSN v súvislosti s nedávnym pozastavením rozhovorov o zjednotení tohto ostrova.Pred pracovnou večerou sa trojica politikov spoločne postavila pred fotografov, aby zapózovala na znak spoločného odhodlania riešiť celú situáciu. Šéf OSN si na fotografii symbolicky podáva ruky s oboma prezidentmi.Na stretnutí sa zúčastnil tiež osobitný vyslanec OSN pre Cyprus Espen Barth Eide, ktorý koncom mája pozastavil rozhovory Anastasiadisa s Akincim, keďže podľa jeho slov nenašli "spoločnú reč" vo veci zvolania záverečného summitu, ktorý by sa zameral na súhrnnú dohodu o zjednotení ostrova.Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric uviedol, že cieľom tohto pozvania bolo hovoriť o samotných rokovaniach a o tom, "ako ďalej".Tureckí Cyperčania požadujú, aby v krajine zostalo 35.000 vojakov z Turecka ako záruka ich bezpečnosti. Grécka strana to však odmieta s tým, že Cyprus ako členská krajina EÚ nepotrebuje cudziu ochranu.Európska únia prijala Cyprus za svojho člena v roku 2004, a to napriek rozdeleniu krajiny. Nariadenia EÚ však platia iba v gréckej časti ostrova.