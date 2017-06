Lídri rozdeleného Cypru prijali pozvanie OSN na obnovené rokovanie

Pohľad na Ayia Sofia alebo chrám Svätej Sofie na tureckej strane mesta Nikózia. Vedľa seba sú vlajka Turecka a vlajka cyperských Turkov. Tzv.línia pod dohľadom OSN delí ostrov Cyprus na grécku a tureckú časť. Ostrov je rozdelený vyše 40 rokov, 11. 11. 2016. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 1. júna (TASR) - Gréckocyperskí a tureckocyperskí lídri prijali pozvanie na dnešné obnovené rokovanie o znovuzjednotení tejto ostrovnej krajiny, ktoré sa bude konať v New Yorku. Potvrdil to hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorého cituje agentúra DPA.Po mesiacoch sporov medzi lídrom tureckých Cyperčanov Mustafom Akincim a lídrom gréckych Cyperčanov Nikosom Anastasiadisom vyslanec OSN Espen Barth Eide oznámil, že vyjednávanie zlyhalo. Guterres a Eide sa budú usilovať o oživenie rozhovorov medzi oboma stranami, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4. júna.Hlavnými otázkami bude bezpečnosť a správa príslušných dvoch častí krajiny, ktoré by sa mali spojiť vo forme federácie. Cyprus je rozdelený od roku 1974, keď po povstaní tamojších etnických Grékov nasledovala turecká invázia a okupácia území s prevahou etnicky tureckého obyvateľstva.Tureckí Cyperčania požadujú, aby v krajine zostalo 35.000 vojakov z Turecka ako záruka ich bezpečnosti. Grécka strana to však odmieta s tým, že Cypus ako členská krajina EÚ nepotrebuje cudziu ochranu.Európska únia prijala Cyprus za svojho člena v roku 2004, a to napriek rozdeleniu krajiny. Nariadenia EÚ však platia iba v gréckej časti ostrova.