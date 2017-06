Lídri rozdeleného Cypru sa 28. júna opäť stretnú na rokovaniach

Pohľad na Ayia Sofia alebo chrám Svätej Sofie na tureckej strane mesta Nikózia. Vedľa seba sú vlajka Turecka a vlajka cyperských Turkov. Tzv.línia pod dohľadom OSN delí ostrov Cyprus na grécku a tureckú časť. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Nikózia 10. júna (TASR) - Rokovania lídrov etnicky rozdeleného Cypru by sa mali obnoviť 28. júna. S odvolaním sa na vyhlásenie Organizácie Spojených národov o tom v piatok informovala agentúra Reuters.O pokračovaní rokovaní sa prezident Cyperskej republiky Nikos Anastasiadis a prezident medzinárodne neuznanej Severocyperskej tureckej republiky Mustafa Akinci dohodli ešte na nedeľňajšom pracovnom stretnutí s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v New Yorku.Na tomto stretnutí sa zúčastnil tiež osobitný vyslanec OSN pre Cyprus Espen Barth Eide, ktorý ešte koncom mája pozastavil rozhovory Anastasiadisa s Akincim, keďže podľa jeho slov nenašli "spoločnú reč" vo veci zvolania záverečného summitu, zameraného na súhrnnú dohodu o zjednotení ostrova.Obaja cyperskí lídri sa podľa dnešného vyjadrenia hovorcu OSN Stéphana Dujarrica stretnú koncom júna v Ženeve. Na ich stretnutí sa zároveň zúčastnia aj Grécko, Turecko a Británia, ktoré majú nad rokovaniami záštitu a ako pozorovateľ bude prítomná aj Európska únia.Cyperskí Turci požadujú, aby na ostrove zostalo 35.000 vojakov z Turecka ako záruka ich bezpečnosti. Grécka strana to však odmieta s tým, že Cyprus ako členská krajina EÚ nepotrebuje cudziu ochranu.Európska únia prijala Cyprus za svojho člena v roku 2004, a to napriek jeho rozdeleniu. Legislatíva EÚ však platí iba v gréckej časti ostrova.