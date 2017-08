Lídri štyroch krajín EÚ chcú pomôcť Čadu a Nigeru kontrolovať hranice

Ilustračné foto Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 29. augusta (TASR) - Lídri štyroch krajín EÚ - Francúzska, Nemecka, Talianska a Španielska - sa v pondelok na minisummite s lídrami Čadu a Nigeru v Paríži dohodli, že pomôžu obom africkým krajinám pri kontrole ich hraníc, aby zastavili toky nelegálnej migrácie do Európy. Zároveň sa zhodli na tom, že je potrebné začať azylové procedúry - týkajúce sa migrantov smerujúcich do Európy - už na území afrických krajín Niger a Čad, ktoré hraničia s Líbyou.Vyjadrili tiež odhodlanie pokračovať v poskytovaní podpory líbyjskej pobrežnej stráži.Na summite v Paríži venovanom riešeniu migračnej krízy sa zišli francúzsky prezident Emmanuel Macron, nemecká kancelárka Angela Merkelová, premiéri Španielska a Talianska Mariano Rajoy a Paolo Gentiloni s predstaviteľmi Líbye, Čadu a Nigeru. Francúzsky prezident pozval na parížsku schôdzku aj šéfku zahraničnej politiky EÚ Federicu Mogheriniovú.V súlade s návrhom schváleným na parížskom summite by mali na území Nigeru a Čadu vzniknúť v spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) tzv. hot-spoty - teda bezpečné miesta, kde by mala prebiehať identifikácia migrantov. V týchto ochranných centrách by sa mali vybrať "obzvlášť zraniteľní migranti", ktorí by mohli legálne získať azyl v európskych krajinách.vysvetlil Emmanuel Macron.Súčasne budú prijaté bezpečnostné opatrenia s cieľom zabrániť ďalšiemu hromadeniu migrantov v Líbyi, kde sú utečenecké tábory už preplnené.Podľa Macrona bude - v záujme vracania migrantov do krajín ich pôvodu - nevyhnutná spolupráca s každým zo štátov, ktoré sú súčasťou tranzitného koridoru migrantov z Afriky a Blízkeho východu smerom do Európy.Francúzsky prezident od svojho nástupu do funkcie navrhol už viacero iniciatív na obmedzenie prílivu prisťahovalcov do Francúzska a do Európy. Medzi ne patrí aj návrh na zriadenie hot-spotov v Nigeri a Čade, pričom sa rovnakým zámerom netají ani v prípade Líbye.