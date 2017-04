Lídri vytvoria skupinu na kontrolu Europolu, štáty nominujú delegátov

Na snímke policajti stoja v areáli Bratislavského hradu, ktorý bude 23. a 24. apríla 2017 dejiskom Konferencie predsedov parlamentov členských štátov Európskej únie. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. apríla (TASR) - Národné parlamenty členských štátov Európskej únie (EÚ) vytvoria Spoločnú parlamentnú kontrolnú skupinu na kontrolu činnosti Europolu (európsky policajný úrad), pričom každý členský štát bude do nej nominovať do štyroch členov. Bez ohľadu na ich počet však bude mať každá krajina v komisii jeden hlas. Dohodli sa na tom dnes lídri zákonodarných zborov, ktorí sa stretli na konferencii v Bratislave.oznámil na tlačovej konferencii predseda NR SR Andrej Danko (SNS).Európsky parlament bude mať v tejto komisii 16 členov. Nový orgán bude zasadať dvakrát ročne, raz v Bruseli a raz na území predsedajúcej krajiny. Prvý raz sa má zísť už na jeseň 2017. Zástupcov za Slovensko vyberie NR SR. Podľa Danka by bolo dobré, keby rozhodujúce slovo mal Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť.Danko zároveň po skončení summitu označil za pravdivú vetu, že parlamentná demokracia je pod tlakom a miestami ohrozená.povedal Danko.Trend, ktorý môže rozbiť Úniu, musia podľa jeho slov zodpovední ľudia zastaviť.dodal Danko.