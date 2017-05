Lídri západobalkánskych krajín prídu do Bruselu, EÚ sa obáva napätia

Federica Mogheriniová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 18. mája (TASR) - Politickí lídri šiestich krajín západného Balkánu dostali pozvánku, aby sa na budúci týždeň v stredu (24. mája) v Bruseli stretli so šéfkou európskej diplomacie Federicou Mogheriniovou.Hlavným dôvodom stretnutia na vysokej úrovni je snaha Európskej únie prispieť k upokojeniu rastúceho napätia v tomto politicky nestabilnom regióne, ktorý je zapojený do európskeho a euroatlantického integračného procesu.Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku pozvala na pracovnú večeru do Bruselu národných lídrov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Kosova, Macedónska a Srbska. Viacerí z nich sa na druhý deň zúčastnia na summite Severoatlantickej aliancie, ktorý sa bude rovnako konať v hlavnom meste Belgicka.Mogheriniovej úrad, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, dnes naznačil, že cieľom tohto stretnutia je diskutovať o situácii v regióne v súvislosti s najnovším vývojom a hľadať východiská z krízových situácií.Čerstvým príkladom rastúceho napätia je situácia v Macedónsku, kde politická kríza vyvrcholila vpádom rozhnevaných demonštrantov do budovy parlamentu. Napätá je aj situácia v Kosove, ktoré po hlasovaní o nedôvere vláde čakajú v júni predčasné voľby. Čierna Hora je na prahu začlenenia sa do NATO ako jej 29. členská krajina, ale má diplomatické spory s Ruskom, ktoré obviňuje zo zasahovania do volieb v úsilí zmariť vstup krajiny do aliancie.