Lídrom predvolebných prieskumov je Babišovo ANO

Andrej Babiš, archívne foto.

Zdroj: Teraz.sk

Praha 18. októbra (TASR) - Občania Českej republiky si v piatok a sobotu (20. a 21. októbra) budú voliť nových poslancov do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR.V predvolebných prieskumoch vedie hnutie ANO českého miliardára slovenského pôvodu Andreja Babiša. Podľa výsledkov prieskumu zverejneného 25. septembra Centrom pre výskum verejnej mienky (CVVM) by ANO podporilo 30,9 percenta oslovených voličov. Víťazom volieb do Poslaneckej snemovne by sa ANO stalo aj podľa prieskumu agentúry Focus zverejneného 13. októbra, v ktorom hnutie podporilo 26,5 percenta opýtaných voličov.Súčasné politické hnutie ANO sa profilovalo od jesene roku 2011 najprv ako občianska iniciatíva pod názvom ANO 2011. Lídrom iniciatívy a neskôr politického hnutia sa od jeho počiatku stal zakladateľ koncernu Agrofert Andrej Babiš. Ako politické hnutie bolo ANO zaregistrované 11. mája 2012. V auguste 2012 bol za predsedu na sneme delegátmi zvolený Babiš, ktorý tento post obhájil aj na zatiaľ poslednom sneme v roku 2017 (25. a 26. februára).V predčasných parlamentných voľbách, ktoré sa v ČR konali 25. a 26. októbra 2013, získalo ANO 18,7 percenta hlasov a v dolnej komore českého parlamentu obsadilo 46 kresiel. ANO sa po Českej strane sociálno demokratickej (ČSSD), ktorá získala 21,2 percenta hlasov, stalo druhou najúspešnejšou stranou.Po voľbách 6. januára 2014 podpísali ANO, ČSSD a Kresťanská a demokratická únia - Československá ľudová strana (KDÚ-ČSL) koaličnú dohodu. Prezident ČR Miloš Zeman vymenoval vládu 29. januára. Hnutie Andreja Babiša získalo vo vláde premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD) šesť rezortov. Podpredsedom vlády a ministrom financií sa stal Andrej Babiš, ministrom obrany Martin Stropnický, ministerkou pre regionálny rozvoj Věra Jourová, ministrom životného prostredia Richard Brabec, ministerkou spravodlivosti Helena Válková a na čelo rezortu dopravy sa postavil Antonín Prachař, ktorého po necelom roku vystriedal Dan Ťok.Sobotka podal 5. mája 2017 návrh na odvolanie Babiša z funkcie podpredsedu vlády a ministra financií. Český prezident Miloš Zeman Babiša odvolal 24. mája. Babiša na poste vicepremiéra vlády vystriedal Richard Brabec a ministrom financií sa po lídrovi ANO stal Ivan Pilný.Vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) v máji 2014 získalo ANO 244.501 hlasov (16,13 percenta) a v EP obsadilo štyri kreslá. Europoslancami za ANO sa stali Pavel Telička, Petr Ježek, Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Od júna 2014 je ANO členom európskej frakcie Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE).Volebný program ANO v tomto roku má názov "Teď nebo nikdy" (Teraz alebo nikdy). Najdôležitejšími bodmi programu sú bezpečnosť, efektívny a hospodárny štát, investície do krajiny, investície ľudí.