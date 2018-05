Lieberman: Izraelská armáda by mala ignorovať kritikov

Avigdor Lieberman, archívna snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Jeruzalem 16. mája (TASR) - Izraelská armáda by mala ignorovať kritikov svojich vojenských operácií Izraela. V stredu, dva dni po tom, čo si potýčky na hraniciach pásma Gazy vyžiadali životy zhruba 60 Palestínčanov, to uviedol izraelský minister obrany Avigdor Lieberman.napísal Lieberman podľa agentúry DPA na sociálnej sieti Twitter po stretnutí s izraelskými vojakmi a veliteľmi na juhu Izraela.dodal Lieberman.Lieberman pred novinármi nazval radikálne hnutie Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy,a odmietol správy o možnom dlhodobom prímerí.podotkol v reakcii na tvrdenia o neformálnych komunikačných kanáloch s Hamasom. Ako dodal, Izrael by zvážil prímerie len v tom prípade, keby sa Hamas úplne odzbrojil.