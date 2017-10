Liečbu kubánskym liekom na diabetickú nohu podstúpili prví pacienti

Na snímke kubánsky odborník Jorge Berlanga počas rozhovoru pre TASR, 1. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 1. októbra (TASR) - Liečbu liekom na diabetickú nohu Heberprot-P, ktorý Slovensko získalo v rámci deblokácie kubánskeho dlhu, už podstúpili prví pacienti.povedala pre TASR hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Liečba sa na Slovensku podáva v troch zdravotníckych zariadeniach.uviedla Eliášová. Výraznejší nárast počtu pacientov sa očakáva najmä v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.Supervízormi pri liečbe sú na Slovensku kubánski experti, ktorí zaškolili slovenských lekárov pri aplikácii liečby, aby sa zabezpečila maximálna účinnosť vzhľadom na to, že sa podáva priamo do rany. Účinná látka, ktorú objavili v roku 1959 v USA, sa v 80. - 90. rokoch minulého storočia aplikovala na rany ako krém. Ukázalo sa však, že nemá taký účinok na obnovu buniek, ozrejmil pre TASR jeden z kubánskych odborníkov Jorge Berlanga, ktorý sa podieľal na vývoji lieku.Výskum preto pokračoval a zistilo sa, že najlepší účinok je vtedy, keď sa liek injekčne podá priamo do rany.vysvetlil Berlanga s tým, že podporuje aj rozmnožovanie zdravých buniek. Vďaka tomu sa vredy, ktoré vznikajú pri diabetickej nohe a často vedú k amputácii končatiny, vedia zahojiť a pomaly zatvoriť. Pri prvej klinickej štúdii takto podľa Berlangu zachránili 19 z 29 pacientov pred amputáciou. Po tomto výsledku sa začalo pracovať na trvanlivosti lieku a v súčasnosti ho možno konzervovať na dva roky. Aktuálne zloženie lieku sa používa od roku 2003.Liek je určený na vredy, ktoré lekári nevedia inak vyliečiť. Okrem toho znižuje aj možnosť vytvorenia ďalších vredov, ozrejmil Berlanga.doplnil. Pokiaľ je dôvodom vzniku diabetickej nohy neuropatia, teda ochorenie nervových vlákien, aplikuje sa šesť až deväť injekcií, k obnove postihnutého miesta dochádza behom ôsmich týždňov. Pri ťažšie liečiteľných vredoch v dôsledku ischémie, teda nedokrvení nôh, sa aplikuje 20 až 24 injekcií, čo je maximum. Liečba trvá trikrát dlhšie, ako však pripomína Berlanga, žiadna iná alternatíva v takomto prípade neexistuje.skonštatoval Berlanga. Dôležitá je podľa jeho slov aj samotná liečba diabetu. Rovnako treba pred podaním lieku antibioticky preliečiť prípadnú infekciu na postihnutom mieste.Liečba kubánskym liekom prebieha na Slovensku vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove, Univerzitnej nemocnici v Bratislave (UNB) a Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.priblížila pre TASR doterajšie skúsenosti hovorkyňa UNB Eva Kliská.Liek Heberprot-P nemá európsku registráciu, Slovensko je prvou krajinou v rámci Európskej únie, kde sa používa. Podľa informácií TASR sa ho na Slovensko malo doviezť 7000 kusov. Podľa Berlangu je registrovaný vo viac ako 20 krajinách mimo EÚ, odliečiť sa ním do marca tohto roku malo 247.000 pacientov. Diabetická noha patrí medzi najvýraznejšie komplikácie cukrovky. Na Slovensku sú tisícky ľudí s touto diagnózou, ktorým by mohla práve táto liečba podľa ministerstva zdravotníctva výrazne zvýšiť kvalitu života.