Lieky nemožno skladovať v kuchyni a kúpeľni, no treba ich kontrolovať

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. januára (TASR) - Lieky treba skladovať osobitne od ostatného sortimentu v domácnosti. Nikdy ich nemožno uchovávať s potravinami, ani s liekmi určenými pre zvieratá. Musia byť mimo dosahu detí, radí Slovenská lekárnická komora (SLeK). Majú sa nachádzať v uzamykateľných nádobách a na tmavom a suchom mieste.varuje SLeK. Treba ich tiež skladovať v pôvodných baleniach spolu s príbalovou informáciou pre pacienta, pretože obsahuje všetky potrebné informácie o lieku. Prelievať ich, presýpať či prekladať do plastových a iných obalov SLeK neodporúča.vysvetľuje komora.Nespotrebované lieky radí SLeK odovzdať do lekárne, vyhadzovať ich do koša na smeti v domácnosti nie je podľa komory dobrý nápad. Dieťa ich totiž môže nájsť. Tie na predpis si nemožno odkladať na "horšie časy", takisto patria naspäť do lekárnikových rúk. Odovzdať ich treba bez škatuliek, "nakoľko patria medzi spotrebný tovar a ich likvidácia je rovnaká ako pri bežnom odpade".Obsah domácej lekárničky odporúča SLeK kontrolovať aspoň dvakrát ročne, upriamiť sa treba na dátum použiteľnosti liekov. Rovnako tak treba urobiť pred každým ich užitím. Lekárnička by mala obsahovať lieky proti bolesti, na prechladnutie, bolesť hrdla, alergie, horúčku, kašeľ, na podporu trávenia, proti nadúvaniu, prekysleniu žalúdka či hnačke. Nemožno zabudnúť na očné a ušné lieky a tie na zápchu.V lekárničke majú mať miesto i prostriedky na ošetrenie rán. A to dezinfekčný prostriedok, sterilné a elastické obvínadlá, leukoplast, kompresívne gázy. Takisto nemožno zabudnúť na trojrohú šatku, teplomer, nožnice, pinzetu a chirurgické rukavice.