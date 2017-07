Lietadlo Austrian Airlines muselo núdzovo pristáť v Nemecku

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Erfurt 23. júla (TASR) - Lietadlo rakúskej leteckej spoločnosti Austrian Airlines (AUA), smerujúce z holandského Amsterdamu do Viedne so 139 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky na palube, dnes núdzovo pristálo na letisku Erfurt-Weimar v nemeckej spolkovej krajine Durínsko.Informoval o tom Stredonemecký rozhlas (MDR) s odvolaním sa na policajné zdroje.Podľa nich hlásil kapitán stroja technické problémy, konkrétne malo ísť údajne o pokles tlaku v kabíne stroja. Príčiny tohto javu objasní zrejme až vyšetrovanie.Ako uviedol jeden z holandských cestujúcich, pasažieri zostali pokojní, aj keď lietadlo začalo rýchlo kolmo klesať.Samotný pristávací manéver zvládla posádka bez problémov, k zraneniam nedošlo, zdôraznili policajné zdroje.Airbus A319 čaká teraz na zemi detailná kontrola.Náhradný stroj spoločnosti Austrian Airlines odštartoval v skorých večerných hodinách z Erfurtu do cieľovej destinácie na palube s cestujúcimi z rôznych štátov vrátane Egypta, Iraku či Iránu, ktorí z Viedne pokračujú ďalej.