Lietadlo s 359 ľuďmi pristálo po problémoch v austrálskom Perthe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sydney 25. júna (TASR) - Posádka lietadla spoločnosti Air Asia smerujúceho s 359 osobami na palube z austrálskeho Perthu do metropoly Malajzie Kuala Lumpuru sa dnes pre problémy s motorom rozhodla vrátiť späť a bezpečne pristála na letisku západoaustrálskej metropoly Perth. K zraneniam nedošlo.Kapitán stroja typu Airbus 330 sa pre návrat rozhodol po asi 90 minútach letu. Podľa leteckej spoločnosti pre technické problémy, podľa jednej z cestujúcich s odvolaním sa na kapitána pre ťažkosti s motorom.Inforrmovala o tom austrálska rozhlasová stanica ABC.Videozáznamy, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, ukazujú, ako lietadlo počas letu vibrovalo a hučalo. Jeden z pasažierov Brenton Atkinson (24) pre austrálsky rozhlas charakterizoval dianie na palube slovami: Bolo to doslova tak, ako by si sedel na práčke.