Lietadlo s brazílskymi futbalistami padlo pre nedostatok paliva

Na snímke visia kvety na sieti futbalovej brány v areáli štadióna v brazílskom Chapecu 29. novembra 2016. Počet obetí pádu lietadla v Kolumbii, na ktorého palube boli členovia brazílskeho futbalového klubu Chapecoense, je 71. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bogota 26. decembra (TASR) - Príčinou havárie charterového lietadla s novinármi a členmi brazílskeho futbalového tímu na palube, ktoré sa koncom novembra zrútilo v Kolumbii, bol nedostatok paliva. Vyplýva to z predbežných výsledkov vyšetrovania, ktoré dnes zverejnili kolumbijské úrady. Lietadlu podľa nich skôr, než mohlo núdzovo pristáť, došlo palivo.Vyšetrovatelia dospeli k týmto záverom po preverení záznamov získaných z čiernych skriniek z havarovaného lietadla, ako aj ďalších dôkazov, píše sa v dnešnom vyhlásení kolumbijského úradu pre civilné letectvo. Dôkazy ukazujú skôr na ľudské zlyhanie a takmer určite vylučujú technické problémy alebo sabotáž. Viacerí odborníci už skôr vyjadrili predpoklad, že tragédiu zavinil nedostatok paliva.Charterové lietadlo leteckej spoločnosti LaMia so sídlom v Bolívii havarovalo 28. novembra na ceste do mesta Medellín v Kolumbii, pri tragédii zahynulo 71 zo 76 cestujúcich. Na palube lietadla sa nachádzali členovia brazílskeho futbalového mužstva Chapecoense a športoví novinári.