Lietadlo s hokejistami Dallasu muselo pristáť,v kokpite sa objavil dym

Hokejisti Dallasu Stars, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cahokia 9. januára (TASR) - Hokejisti tímu NHL Dallas Stars mali nečakané problémy na ich ceste zo St. Louis do Los Angeles. Ich lietadlo muselo núdzovo pristáť po tom, čo sa v pilotnej kabíne objavil dym.Boeing 737, ktorý viezol 50 pasažierov vrátane hráčov a členov realizačného tímu dallaských "hviezd", odletel krátko pred poludním z letiska Cahokia v St. Louis, no musel sa naň už po piatich minútach vrátiť. Ako informoval denník Belleville News-Democrat, v kokpite sa začalo v jednom momente dymiť. Podľa šéfa hasičskej stanice na letisku Mikea Mavrogeorgea mohol byť dym dôsledkom elektrickej poruchy. Nebol zaznamenaný žiaden požiar, hráči dym ani nezaregistrovali.uviedol hovorca klubu Ben Fromstein.Stars prehrali v sobotu (v noci na nedeľu SEČ) na ľade St. Louis Blues 3:4 a na druhý deň sa presúvali do Los Angeles, kde mali nastúpiť v noci na utorok proti miestnym Kings v kádri so Slovákmi Petrom Budajom a Mariánom Gáboríkom. Po núdzovom pristátí nastúpili hráči Dallasu do náhradného lietadla.