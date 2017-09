Lietadlo s pápežom muselo zmeniť letovú trasu kvôli hurikánu Irma

Pápež František máva zo schodíkov pred nástupom do lietadla na rímskom letisku Fiumicino 6. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím/San Juan 6. septembra (TASR) - Talianske lietadlo na palube s pápežom Františkom, smerujúcim na návštevu Kolumbie, muselo dnes zmeniť letovú trasu, aby sa vyhlo oblasti východného Karibiku, ktorú zasiahol silný hurikán Irma. Informovala o tom agentúra AP.Lietadlo talianskych aerolínií Alitalia odštartovalo dnes dopoludnia z rímskeho letiska Fiumicino. Prílet do Kolumbie sa podľa pôvodného plánu očakával dnes o 23.00 h SELČ.Lietadlo malo pôvodne v oblasti Karibiku letieť ponad Portoriko a Venezuelu. Nová trasa, mierne upravená kvôli hurikánu Irma, povedie ponad Barbados, Grenadu a Trinidad a Tobago, uviedla hovorkyňa Vatikánu Paloma Ovejerová.Vatikán tradične zasiela pozdravné telegramy krajinám, ponad ktoré pápež prelieta. Úprava letovej trasy si preto vynúti aj napísanie nových telegramov, pripomenula AP.Pápež chce svojou návštevou Kolumbie podporiť tamojší sľubne napredujúci mierový proces. Do Ríma sa vráti 11. septembra.Hurikán najvyššej piatej kategórie Irma sprevádzaný rýchlosťou vetra do 295 kilometrov za hodinu zasiahol dnes ráno Záveterné ostrovy v severovýchodnej časti Karibiku. Búrka by sa následne mala prehnať aj cez Portoriko, Dominikánsku republiku, Haiti a Kubu.Stav ohrozenia bol vyhlásený v Portoriku, na Panenských ostrovoch a na celom území štátu Florida. Evakuácie obyvateľstva nariadili aj úrady v južnej časti Bahamských ostrovov.Oko búrky zasiahlo dnes ráno ostrov Barbuda, ktorý je súčasťou Záveterných ostrovov, odkiaľ okamžite hlásili prerušenie komunikačného spojenia. Silný vietor tiež strhol strechu miestnej policajnej stanice, takže policajti sa museli uchýliť do neďalekej budovy hasičského zboru. Oko hurikánu zasiahlo aj francúzske karibské ostrovy Svätý Martin a Svätý Bartolomej.Meteorológovia predpovedajú, že Irma zostane búrkou štvrtej alebo piatej kategórie ešte jeden až dva dni. Najsilnejší vietor sa očakáva v severnej časti Panenských ostrovov a oblasť severne od Portorika.