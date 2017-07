Lietadlo unesené teroristami v roku 1977 skončí v múzeu

Fotografia uneseného nemeckého lietadla Boing 737 z roku 1977. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Berlín 27. júla (TASR) - Dopravné lietadlo Boeing 737 nemeckej spoločnosti Lufthansa, ktoré v roku 1977 uniesli do Somálska teroristi z Ľudového frontu za oslobodenie Palestíny (PFLP), sa vráti po 40 rokoch do vlasti. Stroj bude umiestnený v Dornierovom leteckom múzeu v meste Friedrichshafen na juhu krajiny.Podľa dnešného vyhlásenia tejto technickej inštitúcie, ktorú cituje agentúra DPA, sa príchod stroja očakáva v septembri. Lietadlo, ktoré bolo roky umiestnené na medzinárodnom letisku v brazílskom meste Fortaleza, na účely prepravy rozoberú. Stroj odkúpil od tamojšej spoločnosti Infraero nemecký rezort diplomacie.Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel uviedol, že predmetné lietadlo symbolizuje odhodlanie Nemecka "". Únos sa totiž odohral na vrchole takzvanej nemeckej jesene, kampane západonemeckej ultraľavicovej teroristickej skupiny s názvom Frakcia Červenej armády (RAF) proti vláde.Lietadlo smerujúce z Malorky do Frankfurtu nad Mohanom uniesli 13. októbra 1977 členovia PFLP, ktorí požadovali prepustenie uväznených vodcov RAF výmenou za životy 86 pasažierov a piatich členov posádky zadržiavaných ako rukojemníkov. Nemecké špeciálne jednotky však lietadlo v somálskom Mogadiše oslobodili.Pri zásahu zahynul kapitán boeingu a traja zo štyroch únoscov. Udalosti "nemeckej jesene" a okolnosti únosu letu č. 181 zachytáva film Der Baader Meinhof Komplex (2008) režiséra Uliho Edela.