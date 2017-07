Lietadlu ruského vicepremiéra odopreli vstup do vzdušného priestoru EÚ

Dmitrij Rogozin (vľavo) s Vladimirom Putinom, archívne foto. Foto: TASR/AP/Misha Japaridze Foto: TASR/AP/Misha Japaridze

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 28. júla (TASR) - Námestník ruského premiéra Dmitrij Rogozin musel dnes zrušiť svoju cestu do Moldavska, pretože jeho lietadlo dostalo zákaz vstupu do rumunského a maďarského vzdušného priestoru.Rogozin pre ruské médiá neskôr uviedol, že spolu s ďalšími ruskými predstaviteľmi cestoval do moldavskej metropoly Kišiňov, keď lietadlu odopreli prelet nad Rumunskom i Maďarskom, dvoma členskými štátmi EÚ, uvádza agentúra AP.Stroj musel pre nedostatok paliva pristáť v bieloruskom hlavnom meste Minsk. Rogozin je jedným z najprominentnejších ruských činiteľov, na ktorých sa vzťahujú cestovné obmedzenia EÚ z roku 2014, uvalené po anexii Krymu.Rogozin pre agentúru Interfax povedal, že po tom, ako Rumunsko uzavrelo v roku 2014 svoj vzdušný priestor pre jeho charterový let, začal na cesty využívať komerčné linky. Dnešný krok medzitým potvrdila i Bukurešť.Ruský vicepremiér na sociálnej sieti Twitter reagoval slovami, že rumunské úrady vynúteným odklonením jeho lietadla "vystavili riziku životy pasažierov, žien a detí". Rumunskej vláde odkázal: