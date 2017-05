LIGA MAJSTROV: Atletico chce zmazať manko, Real bez Carvajala i Balea

Hráči Atletica Madrid, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga majstrov UEFA 2016/17 - semifinále - odvetný zápas:



Atletico Madrid - Real Madrid (streda, 10. mája, 20.45 h)

Rozhoduje: Cüneyt Çakir (Tur.)



predpokladané zostavy:



Atletico: Oblak - Lucas, Savič, Godin, Filipe Luis - Koke, Gabi, Niguez, Carrasco - Griezmann, Torres

Real: Navas - Nacho, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro, Modrič - Isco, Benzema, Ronaldo

/prvý zápas: 0:3/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid sa v stredajšej odvete semifinále Ligy majstrov proti Realu Madrid môžu zapísať do histórie. Doposiaľ žiadnemu tímu sa nepodarilo postúpiť do finále prestížnej súťaže po prehre 0:3 v úvodnom semifinálovom dueli. Kouč Atletica Diego Simeone napriek zložitej pozícii nehádže flintu do žita a tvrdí, že vo futbale je možné všetko. Zápas s tradičným výkopom o 20.45 h povedie ako hlavný rozhodca Turek Cüneyt Çakir.Atletico v sobotňajšej generálke na Real zdolalo Eibar 1:0.zdôraznil Simeone. Argentínsky kormidelník dúfa v strelecké prebudenie Antoina Griezmanna, ktorý neskóroval v štyroch zápasoch. V minulotýždňovom súboji proti Realu bol v útoku bezzubý rovnako ako jeho krajan a spoluhráč z francúzskej reprezentácie Kevin Gameiro.dodal Simeone, ktorý nemôže počítať so zranenými obrancami Josem Mariom Gimenezom a Juanfranom.Stredopoliar Atletica Saul Niguez sa spolieha na podporu domáceho publika.povedal strelec víťazného gólu proti Eibaru pre španielsky denník Marca. Pre Atletico to bude posledný zápas v európskych klubových súťažiach na štadióne Vicenteho Calderona. Od sezóny 2017/18 budú "Los Colchoneros" hrávať v novom stánku Metropolitano situovanom v severovýchodnej časti španielskej metropoly.Real má šancu stať sa prvým tímom od roku 2009, ktorý dvakrát za sebou postúpi do finále LM. Naposledy sa to podarilo Manchestru United. Zinedine Zidane nechal v sobotňajšom ligovom zápase proti Granade odpočívať viaceré opory. Autor hetriku z prvého semifinále Cristiano Ronaldo do Andalúzie neodcestoval, Toni Kroos, Luka Modrič i Marcelo zostali na lavičke náhradníkov. Real napriek ich absencii zvíťazil 4:0 a je na druhom mieste tabuľky o skóre za Barcelonou, pričom má k dobru dohrávku na ihrisku Celty Vigo. Podľa Zidana čakajú jeho zverencov najdôležitejšie štyri zápasy v sezóne.prízvukoval kormidelník Realu."Bielemu baletu" bude v obrane okrem stopéra Pepeho chýbať aj krajný zadák Dani Carvajal, ktorý si v úvodnom dueli s Atleticom zranil koleno. Nahradiť by ho mal Nacho. Pre zranenie lýtkového svalu nebude k dispozícii ani waleský krídelník Gareth Bale. Rovnako ako v domácom stretnutí s mestským rivalom zrejme dostane príležitosť Isco, ktorého forma v závere sezóny graduje. Stredopoliar Casemiro pred ďalším madridským derby avizoval, že Real bude hrať aj odvete na víťazstvo.uviedol brazílsky reprezentant.Realu sa v LM proti Atleticu darí. Vlani na milánskom San Sire ho zdolal vo finále po rozstrele z 11 m a získal rekordný jedenásty európsky primát. V roku 2014 v dueli o cennú trofej triumfoval nad týmto súperom 4:1 po predĺžení. V lisabonskom finále Real dlho nevedel prekonať pozornú defenzívu Atletica, vyrovnájúci gól Sergia Ramosa padol až v 93. minúte. "Pusinky" uspeli v konfrontácii s Atleticom aj v sezóne 2014/2015 vďaka gólu Javiera Chicharita Hernandeza zo záveru štvrťfinálovej odvety.