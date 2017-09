LIGA MAJSTROV: Atletico prehral na novom štadióne a Chelsea 1:2

Futbalista FC Chelsea Londýn Michy Batshuayi sa teší po strelení víťazného gólu v zápase C-skupiny 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale Atletico Madrid - Chelsea Londýn v stredu 27. septembra 2017. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 28. septembra (TASR) - Futbalisti Atletica Madrid utrpeli prvú prehru na svojom novom domácom štadióne Metropolitano. V stredajšom stretnutí C-skupiny Ligy majstrov podľahli Chelsea Londýn 1:2. Hrdinom duelu sa stal hosťujúci útočník Michy Batshuayi - autor rozhodujúceho gólu v 94. minúte.Atletico otvorilo skóre po premenenej jedenástke Antoina Griezmanna, no "The Blues" zápas otočili.vyjadril sa tréner madridského tímu Diego Simeone.Chelsea vyrovnala po hodine hry. Na center Edena Hazarda vyskočil Alvaro Morata a hlavičkou namieril loptu do bránky.citovala Moratu oficiálna klubová webstránka.Kormidelník Chelsea Antonio Conte bol nadšený.povedal pre uefa.com.Jeho zverenci majú zatiaľ v Lige majstrov výbornú fazónu, po dvoch stretnutiach sú na čele C-skupiny so ziskom šiestich bodov. Španielsky tím je na tretej pozícii s jediným bodom z doterajších dvoch zápasov.