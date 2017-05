LIGA MAJSTROV: Bale stihne finále, Zidane: Môže hrať spolu s Iscom

Na snímke hráč Realu Madrid Gareth Bale. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 30. mája (TASR) - Kormidelník Realu Madrid Zinedine Zidane vyhlásil, že v sobotňajšom finále futbalovej Ligy majstrov 2016/17 proti Juventusu Turín už môže počítať s Garethom Baleom.Waleský krídelník pre problémy s lýtkovým svalom chýbal v zostave "bieleho baletu" vyše mesiaca, na vrchol sezóny sa však stihol dať zdravotne do poriadku a je pripravený cestovať s tímom obhajcu trofeje do Cardiffu.Dvadsaťsedemročného Balea počas jeho indispozície nahradil v zostave Realu Isco. Zidane odpoveďou na otázku, koho z nich pošle v sobotu na trávnik, nasadil súperom chrobáka do hlavy.citoval francúzskeho kouča portál WalesOnline.