LIGA MAJSTROV: Banská Bystrica prehrala v Salzburgu 0:5

Na snímke vpravo tréner Banskej Bystrice Vladimír Országh. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Liga majstrov, A-skupina:



EC Red Bull Salzburg - HC '05 iClinic Banská Bystrica 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Góly: 19. Rauchenwald (Heinrich, Trattnig), 20. Harris (Welser), 28. Rauchenwald (Raffl), 34. Cijan (Brouillette, Huber), 53. Duncan (Harris, Trattnig). Rozhodovali: Hallin (Nór.), Smetana – Verworner (obaja Rak.), Paradatscher (Tal.), vylúčení: 9:8 na 2 min., presilovky: 4:0, oslabenia: 0:0.



EC Red Bull Salzburg: Gracnar – Brouillette, Heinrich, Generous, Trattnig, Pallestrang, Raymond, Viveiros – Duncan, Welser, Harris – T. Raffl, Rauchenwald, Aleardi – Cijan, Schiechl, Huber – Latusa, Hochkofler, Baltram – Wachter.

HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lassila - Ďatelinka, Kubka, Dame-Malka, Sedlák, Mihálik, Gélinas, Gründling - Gabor, Bortňák, Lamper - Bartánus, Bubela, Hohmann - Brittain, Faille, Belluš - Andrisík, Tamášik, Češík - Róth

Tabuľka:



1. Tappara Tampere 2 2 0 13:2 6

2. EC Salzburg 2 1 1 6:6 3

3. Grizzlys Wolfsburg 2 1 1 5:10 3

4. Banská Bystrica 2 0 2 3:9 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Salzburg 28. augusta (TASR) - Hokejisti HC '05 iClinic Banská Bystrica neuspeli ani vo svojom druhom zápase v A-skupine Ligy majstrov a na ľade rakúskeho EC Red Bull Salzburg prehrali rozdielom triedy 0:5.V zápase bohatom na vylúčenia sa ako kľúčový ukázal záver prvej tretiny, v ktorom domáci využili dve presilovky, čím sa dostali do hernej pohody. "Barani" tak zostávajú bez bodového zisku na poslednom 4. mieste A-skupiny.Slovenský majster bude v Lige majstrov pokračovať v piatok 1. septembra domácim zápasom proti nemeckému Wolfsburgu.Potýčka Generouza s Lamperom už po 26. sekundách naznačila, že zápas bude aj emóciách. Úvodné minúty boli skôr oťukávacie, dianie v prvej tretine však postupne gradovalo. Najväčšiu šancu slovenského tímu na otvorenie skóre mal v 14. minúte Hohmann, v samostatnom úniku však brankára Gracnara neprekvapil. Hostia mali v 16. minúte aj výhodu presilovej hry, ale zahrali ju nevýrazne, navyše ich brankár Lassila musel riešiť nebezpečný pokus Harrisa. O tom, aké dôležité sú presilovky, sa slovenský majster onedlho presvedčil. Obranca Dame-Malka dostal trest na 2+2 minúty, čo najskôr využil individuálnym prienikom cez pasívne brániacich "baranov" Rauchenwald a o 27 sekúnd zužitkoval elegantnú prihrávku Welsera Harris - 2:0.Dva góly do šatne zamávali s "baranmi" a tí museli aj v úvode druhej časti čeliť viacerým nebezpečným výpadom súpera. Najskôr Lassilu neprekonal Harris a následne fínskeho brankára neprekonal ani Raffl z trestného strieľania po faule Dame-Malku. Hostia mali problémy s pohybom hráčom Salzburgu, čoho výsledkom bol aj počet vylúčených. V 28. minúte Rauchenwald nenápadným pokusom využil presilovku a zvýšil už na rozdiel triedy. Slovenský majster nevedel nájsť recept na rozbehnutých domácich, ktorí sa miestami až príliš ľahko dostávali do zakončenia. Rýchla kombinácia domácich v 34. minúte so zakončujúcim Cijanom znamenala skóre 4:0.Jednoznačné skóre sa premietlo aj do diania v tretej časti. Domáci hráči bez väčších problémov kontrolovali svoj náskok a rovnako tak odolávali snahám Banskej Bystrice o jej prvý gól. Dianie na ľade dokumentovala aj situácia v 53. minúte, keď hostia zle striedali a Duncan chladnokrvne využil svoju šancu.