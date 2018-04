LIGA MAJSTROV: Barcelona skončila, AS Rím ju zdolal a je v semifinále

Radosť hráčov AS Rím a sklamaný Messi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety štvrťfinále LM 2017/18:



AS Rím - FC Barcelona 3:0 (1:0)

Góly: 6. Džeko, 58. De Rossi (z 11 m), 82. Manolas, rozhodoval: Turpin (Fr.), ŽK: Fazio, Jesus - Pique, Messi, Suarez

/prvý zápas: 1:4, do semifinále postúpil AS Rím/



AS Rím: Alisson – Manolas, Fazio, Juan Jesus – Florenzi, Nainggolan (77. El Shaarawy), De Rossi, Strootman, Kolarov - Džeko, Schick (72. Ünder)

FC Barcelona: ter Stegen – Semedo (84. Dembelé), Pique, Umtiti, Alba – Roberto, Rakitič, Busquets (85. Alcacer), Iniesta (81. Gomes) – Messi, L. Suarez



Manchester City - FC Liverpool 1:2 (1:0)

Góly: 3. Jesus - 56. Salah, 77. Firmino, rozhodoval: Lahoz (Šp.), ŽK: Ederson, B. Silva - Mane, Alexander- Arnold, Firmino, van Dijk

/prvý zápas: 0:3, do semifinále postúpil FC Liverpool/



Manchester City: Ederson – Walker, Otamendi, Laporte – Fernandinho – B. Silva (74. Gündogan), De Bruyne, D. Silva (66. Agüero) – Sterling, Jesus, Sane

FC Liverpool: Karius – Alexander-Arnold (81. Clyne), Lovren, van Dijk, Robertson – Oxlade-Chamberlain, Wijnaldum, Milner – Salah (89. Ings), Firmino (81. Klavan), Mane

Bratislava 11. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím a FC Liverpool postúpili do semifinále Ligy majstrov 2017/18. Rimania v utorok vo štvrťfinálovej odvete doma zdolali FC Barcelonu 3:0 a idú ďalej vďaka gólu z ihriska súpera, keď v Katalánsku prehrali 1:4. FC Liverpool vyhral na pôde Manchestru City 2:1 a potvrdil domácu výhru 3:0.Tréner Citizens Pep Guardiola postavil do odvety ofenzívnu zostavu so želaním, streliť gól čo najskôr. To sa jeho zverencom podarilo už v tretej minúte, keď Gabriel Jesus zužitkoval skvelú prihrávku Sterlinga z pravej strany. Domáci diktovali tempo hry počas celého prvého polčasu, ale k zvýšeniu skóre mali blízko až v jeho závere. V 41. minúte opečiatkoval ľavú žrď Bernardo Silva a o pár sekúnd dokonca poslal loptu do siete Sane. Gól však rozhodca Lahoz neuznal pre ofsajd, no ten nebol, pretože k Sanemu sa lopta odrazila od hosťujúceho obrancu Milnera. Čo si o verdikte myslí tréner Guardiola si Lahoz vypočul dostatočne nahlas a asi aj vulgárnejším slovníkom, pretože kouča domácich vykázal po polčase na tribúnu. Ten musel odtiaľ prehltnúť vyrovnanie hostí, ktoré prišlo v 56. minúte. Mohamed Salah osvedčil inštinkt kanoniera a priblížil Liverpool k postupu. Ten definitívne potvrdil v 77. minúte Firmino, ktorý využil hrúbku Otamendiho a milimetrovou strelou prekonal Edersona.Rýchly gól padol aj v Ríme a rovnako urobil radosť domácim. V 6. minúte si na kolmú prihrávku z polovice ihriska nabehol Edin Džeko, a hoci mal po oboch stranách obrancov, podarilo sa mu prekonať ter Stegena. Hostia sa potom snažili držať loptu pod kontrolou, no AS bol nebezpečnejší. V 30. minúte mal ďalšiu šancu český útočník Patrik Schick, po jeho zakončení hlavou letela lopta tesne vedľa. Rimania pokračovali v aktivite aj v druhom polčase, a po ďalšej kolmici na Džeka v 58. minúte zahrávali pokutový kop. Bosnianskeho útočníka totiž v šestnástke nedovolene stiahol k zemi Pique. Loptu si na biely bod postavil Daniele De Rossi a zvýšil na 2:0. Domáci mali na dosah tretí postupový gól a urputne o neho bojovali. V 80. minúte ešte ter Stegen zázračne vyrazil strelu El Shaarawyho, no o dve minúty nestačil na hlavičku Konstantinosa Manolasa. Tá napokon rozhodla o šokujúcom vyradení Kataláncov, ktorí tak vypadli z hry o ich šiesty titul európskeho šampióna v klubovej histórii.Štvorica semifinalistov sa skompletizuje v stredu po súbojoch Bayern Mníchov - FC Sevilla a Real Madrid - Juventus Turín, prvé súboje o postup do finále sú na programe 24. a 25. apríla.