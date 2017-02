LIGA MAJSTROV: Borussia zlyhala v efektivite, Tuchel:Ešte je tu odveta

Futbalisti Borussie Dortmund, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Futbalisti Borussie Dortmund, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 15. februára (TASR) - Úbohý výkon v efektivite predviedli v utorok večer futbalisti Borussie Dortmund v Lisabone v úvodnom osemfinále Ligy majstrov 2016017. Benfica vyhrala gólom Gréka Kostasa Mitrogloua 1:0, keď bundesligista zahadzoval šancu za šancou a dokonca jeho gabonský kanonier Pierre-Emerick Aubameyang zahodil v druhom polčase pokutový kop. Ten mu zmaril brazílsky brankár Ederson. Odveta v Nemecka sa bude hrať 8. marca.BVB herne síce dominovala, mala oveľa viac šanci či striel na aj mimo bránu, resp. držanie lopty, ale tvrdú lekciu z efektivity jej udelil portugalský majster. Ten vyslal do priestoru brány jednu strelu a tá rozhodla. Benfica sa môže dostať do druhého štvrťfinále za sebou, ak zvládne odvetu v Signal Iduna Parku."To sa môže stať len vo futbale, že hráte dobre, ale prehráte. Našťastie pre nás, je tu ešte odveta pre takýto prípad. Týmto výsledkom sme si to síce extrémne skomplikovali, ale na hráčov som hrdý ako dobre hrali. Som veľmi nespokojný s výsledkom, ale môj tím sa za výkon hanbiť nemusí," citovala agentúra AP trénera hostí Thomasa Tuchela, ktorého hráči v skupine nasúkali súperom 21 gólov, ale tento raz zlyhali.Domácich držal na vodou niekoľkými kvalitnými zákrokmi aj brankár Ederson. "Bojovali sme a odovzdali to najlepšie, čo je v nás. Takto sa rodia víťazstvá. Gratulujem Edersonovi, opäť raz ukázal svoje vysoké kvality. A tento raz to bolo proti mužstvu, ktoré strelilo veľmi veľa gólov v skupinovej fáze," povedal tréner "orlov" Rui Vitoria, ktorému chýbal jeho najlepší útočník Jonas zotavujúci sa zo zranenia chrbta."Mohli a mali sme dnes vyťažiť z tohto zápasu viac. Predviedli sme výborný výkon, vytvorili si veľa šancí. Výsledok 0:1 nie je najlepšia pozícia do odvety, ale budeme hrať na našom štadióne a všetko je možné," dodal stredopoliar Borussie Julian Weigl. "Vedeli sme, že majú silných a rýchlych hráčov v ofenzíve. Spôsobili nám tam aj veľa problémov, ale boli sme na to pripravení," vyjadril sa Ederson.