LIGA MAJSTROV: Carvajal sa v dueli s Atleticom zranil, odveta bez neho

Zranený futbalista Realu Madrid Dani Carvajal so slzami v očiach odchádza z ihriska. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 3. mája (TASR) - Pravý obranca španielskeho futbalového klubu Real Madrid Dani Carvajal utrpel v utorňajšom prvom zápase semifinále Ligy majstrov 2016/17 proti mestskému rivalovi Atleticu zranenie pravého kolena.Dvadsaťpäťročný španielsky reprezentant s určitosťou nenastúpi na budúci týždeň v odvetnom zápase na ihrisku Atletica, ale ak postúpi Real do finále, mal by byť 3. mája v Cardiffe k dispozícii. "Biely balet" spravil v domácom zápase veľký krok k postupu, keď vďaka hetriku Cristiana Ronalda vyhral 3:0.Carvajal sa v madridskom derby zranil už tretíkrát. Minulý rok pre to dokonca prišiel o účasť na majstrovstvách Európy. V lige príde Carvajal pravdepodobne o všetky štyri zostávajúce zápasy sezóny. Real čakajú stretnutia s Granadou, Sevillou, Celtou Vigo a Malagou.