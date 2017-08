LIGA MAJSTROV: Do play off postúpili Celtic, Nice i Olympiakos Pireus

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liga majstrov 2017/18 - 3. predkolo - odvety:



CSKA Moskva - AEK Atény 1:0 (0:0)

Gól: 74. Natcho

/prvý zápas 2:0, postúpil CSKA/



BATE Borisov - Slavia Praha 2:1 (1:1)

Góly: 5. Signevič, 46. Staševič - 44. Škoda

/prvý zápas 0:1, postúpila Slavia/



APOEL Nikózia - Viitorul Constanta 4:0 po predĺžení (1:0, 0:0)

Góly: 54. Carlao, 93. Merkis, 94. de Camargo, 106. Efrem

/prvý zápas 0:1, postúpil APOEL/



Basaksehir Istanbul - FC Bruggy 2:0 (0:0)

Góly: 7. Adebayor, 34. Visca

/prvý zápas 3:3, postúpil Basaksehir/



FC Kodaň - Vardar Skopje 4:1 (2:1)

Góly: 2. GREGUŠ, 26. Barseghyan (vlastný), 75. Santander, 88. Sotiriou - 19. Nikolov, ČK: 71. GREGUŠ

/prvý zápas 0:1, postúpila Kodaň/



Viktoria Plzeň - FCSB Bukurešť 1:4 (0:1)

Góly: 64. Krmenčík - 27. Balasa, 71. Teixeira, 76. Tanase, 79. Alibec (11m), ČK: 89. Krmenčík

/prvý zápas 2:2, postúpila Bukurešť/



Young Boys Bern - Dynamo Kyjev 2:0 (1:0)

Góly: 13. Hoarau, 89. Mvula Lotomba

/prvý zápas 1:3, postúpil Bern/



FH Hafnarfjördur - NK Maribor 0:1 (0:0)

Gól: 90.+2 Tavares. Rozhodovali: Kráľovič - Benko, Weiss (SR)

/prvý zápas 0:1, postúpil Maribor/



Ludogorec Razgrad - Hapoel Be'er Ševa 3:1 (2:0)

Góly: 9. a 33. Wanderson, 56. Marcelinho - 61. Ghadir. ČK: 90.+6 Marcelinho - 81. Ohana

/prvý zápas 0:2, postúpil Hapoel/



Rosenborg Trondheim - Celtic Clasgow 0:1 (0:0)

Gól: 69. Forest

/prvý zápas 0:0, postupuje Celtic/



Ajax Amsterdam - OGC Nice 2:2 (1:1)

Góly: 26. van de Beek, 57. Sanchez - 3. Souquet, 79. Marcel

/prvý zápas 1:1, postupuje Nice/



Olympiakos Pireus - Partizan Belehrad 2:2 (1:1)

Góly: 22. Gonzalez, 51. Fortounis - 33. Soumah, 85. Džurdževič

/prvý zápas 3:1 postupuje Olympiakos/



HNK Rijeka - FC Salzburg 0:0

/prvý zápas 1:1, postupuje Rijeka/



Legia Varšava - FC Astana 1:0 (0:0)

Gól: 76. Czerwinski

/prvý zápas 1:3, postupuje Astana/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň nedokázali nadviazať na sľubný výkon z prvého duelu 3. predkola Ligy majstrov 2017/18 na pôde FC SB Bukurešť (2:2) a po prehre 1:4 v odvete na domácom ihrisku sa so súťažou rozlúčili. V drese Plzne odohral slovenský reprezentant Patrik Hrošovský celý zápas, Marek Bakoš nastúpil na ihrisko v 77. minúte.Druhý český zástupca Slavia Praha prehral v stredajšej odvete na pôde BATE Borisov 1:2, ale po úvodnej domácej výhre 1:0 postúpili do nasledujúcej, už poslednej kvalifikačnej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže "zošívaní". BATE viedol po góle Signeviča z piatej minúty, v závere polčasu ale vyrovnal Škoda. Tento zásah sa napokon ukázal ako postupový, o víťazstvo domácich sa v úvode druhého dejstva postaral Staševič. Slovenský reprezentant Dušan Švento sa na trávnik dostal ako striedajúci hráč, v 70. minúte nahradil Dannyho.Z postupu sa radujú aj futbalisti CSKA Moskva, ktorí po výhre 2:0 v prvom zápase v Aténach uspeli aj v domácej odvete. APOEL Nikózia si musel postup vybojovať až v predĺžení. Najskôr v riadnom hracom čase zmazal jednogólové manko z prvého duelu, v predĺžení potom tromi gólmi rozhodol o svojom hladkom triumfe nad Viitorulom Constanta.V Kodani sa v súboji medzi domácim FC a macedónskym Skopje presadil už v druhej minúte slovenský reprezentant Ján Greguš, keď strelou spoza šestnástky zmazal manko svojho tímu z prvého zápasu. Hostia vyrovnali v 19. minúte, no góly už potom strieľali iba domáci. Greguš však napokon stretnutie nedohral, v 71. minúte musel ísť predčasne pod sprchy po druhej žltej karte.V LM skončil aj Partizan Belehrad, ktorý síce remizoval na ihrisku Olympiakosu Pireus 2:2 aj vďaka gólu ex-slovanistu Seydoubu Soumaha, ďalej však idú Gréci. Na žrebe play off o účasť v skupinovej časti LM sa zúčastní aj Celtic Glasgov, OGC Nice i chorvátska Rijeka.Žreb sa uskutoční sa v piatok 4. augusta.