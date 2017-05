LIGA MAJSTROV: Efektívny Juventus vo finále, Dani Alves: Chceme trofej

Na archívnej snímke v popredí futbalista Daniel Alves. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Turín 10. mája (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín potvrdili úlohu favorita a po vyradení AS Monaco postúpili do svojho druhého finále Ligy majstrov za predchádzajúce tri roky. Vo vyvrcholení súťaže, v ktorom si 3. júna na cardiffskom Millenium Stadium zmerajú sily s úspešnejším z madridského súboja Real vs. Atletico, sa predstavia po deviaty raz v klubovej histórii."Stará dáma" sa do finále prebojovala vo veľkom štýle. Jej hráči sa prezentovali efektívnym systémom založeným na skalopevnej obrane. Tá v doterajšom priebehu vyraďovacej časti LM inkasovala len raz. Monacký Kylian Mbappé prekonal Gianluigiho Buffona až v závere utorkovej odvety a to v momente, keď bolo o výsledku a postupujúcom už rozhodnuté. Suverénny líder talianskej Serie A, ktorý pevne kráča za ďalším domácim titulom, inkasoval v LM po sérii 690 minút bez gólu.Juventus nadviazal na výkon z prvého semifinále na pôde Monaka a v domácej odvete nenechal nič na náhodu. Skóre otvoril po polhodine hry Mario Mandžukič, tesne pred prestávkou sa presadil aj najlepší hráč dvojzápasu Dani Alves. Ofenzívne ladený obranca v Monaku asistoval na oba presné zásahy svojho tímu. V utorok po jeho akcii padol úvodný gól a druhý strelil sám v 44. minúte. Po zmene strán si hráči Juve pohodlný náskok ustrážili a súperovi dovolili len čestný úspech z kopačky Mbappého.Z postupu do finále mal veľkú radosť aj brankár Buffon, ktorý túži zdvihnúť prvýkrát nad hlavu najcennejšiu európsku klubovú trofej.vravel veterán v bránke Juventusu. Hlavný cieľ má jeho tím ešte len pred sebou.dodal Buffon. Podobného názoru bol aj Dani Alves.vyhlásil Brazílčan, ktorý ak vo finále nastúpi, bude to pre neho jubilejný stý zápas v Lige majstrov.Monacký kouč Leonardo Jardim priznal, že svoju úlohu v dvojzápase zohrali aj skúsenosti.uviedol Jardim.Kvalitu súpera uznal aj kapitán AS Radamel Falcao.povedal Falcao.