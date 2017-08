LIGA MAJSTROV: Greguš prispel gólom k postupu FC Kodaň do baráže

Ján Greguš v drese slovenskej reprezentácie. Foto: TASR Foto: TASR

Kodaň 3. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ján Greguš prispel gólom k postupu FC Kodaň do baráže o skupinovú fázu Ligy majstrov. V odvete 3. predkola proti Vardaru Skopje skóroval už v 2. minúte utešenou strelou spoza šestnástky do vzdialenejšieho rohu bránky a zmazal manko z prvého zápasu. V 71. minúte za stavu 2:1 musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín, no dánskemu šampiónovi sa aj s desiatimi mužmi ešte podarilo streliť dva góly.Paraguajský útočník Federico Santander hlavičkou z bezprostrednej blízkosti zvýšil na 3:1 a triumf Kodane spečatil z pokutového kopu striedajúci Cyperčan Pieros Sotiriou.povedal pre oficiálnu klubovú stránku tréner Kodane Stale Solbakken.V piatok spoznajú Dáni svojho súpera v baráži o účasť medzi európskou klubovou smotánkou.dodal Solbakken.