LIGA MAJSTROV: Hamšík po prehre s Manchestrom City: Rozhodli detaily

Neapol 2. novembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol si výrazne skomplikovali šance na postup do osemfinále Ligy majstrov. Po domácej prehre 2:4 s Manchestrom City strácajú na druhý Šachtar Doneck už šesť bodov a ani dve víťazstvá im nemusia stačiť na účasť vo vyraďovačke. Ukrajinci potrebujú na postupovú definitívu bod, veľa napovie už vzájomný súboj oboch tímov 21. novembra na neapolskom San Paole.Proti Manchestru City začali "partenopei" v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom aktívne. Po góle Lorenza Insigneho sa ujali vedenia, hosťom sa však ešte do prestávky podarilo vyrovnať a po zmene strán strhnúť víťazstvo na svoju stranu.povedal pre svoju oficiálnu webovú stránku Hamšík, ktorý odohral celý zápas.Pred tretím gólom Citizens sa slovenský stredopoliar dopustil série kiksov. Po treťom z nich domáci inkasovali od argentínskeho kanoniera Sergia Agüera, ktorý sa stal najlepším strelcom v histórii klubu z Etihad Stadium. Postup hostí do osemfinále spečatil v nadstavenom čase Raheem Sterling.dodal kapitán Neapola.Tréner lídra anglickej Premier League Pep Guardiola priznal, že pri mohutnom nápore Neapola v úvode zápasu mu nebolo všetko jedno.citovala slová Guardiolu agentúra AP.Agüero strelil 178. gól v drese Citizens a prekonal zápis Erica Brooka, ktorý zaznamenal v rokoch 1928-1940 za manchesterský klub 177 presných zásahov. Juhoameričan utrpel pri septembrovej autohavárii zlomeninu rebra, po návrate na trávniky sa však postupne dostal do streleckej formy.uviedol na margo Agüera Guardiola.