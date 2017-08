Liga majstrov: Hamšík varuje pred silou Nice

Slovenský futbalista Marek Hamšík, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prvé zápasy play off Ligy majstrov 2017/18



utorok 15. augusta:

18.00 FK Karabach Agdam - FC Kodaň

20.45 Sporting Lisabon - FCSB

20.45 TSG 1899 Hoffenheim - FC Liverpool

20.45 APOEL Nikózia - Slavia Praha

20.45 Young Boys Bern - CSKA Moskva



streda 16. augusta 20.45

Celtic Glasgow - FK Astana

Olympiakos Pireus - HNK Rijeka

Hapoel Be'er Ševa - NK Maribor

SSC Neapol - OGC Nice

Istanbul Basaksehir - FC Sevilla

Bratislava 14. augusta (TASR) - V úvodných zápasoch play off futbalovej Ligy majstrov 2017/18 môžu zasiahnuť do bojov traja Slováci. Slavia Praha s Dušanom Šventom a novou akvizíciou Miroslavom Stochom sa predstaví v utorok na pôde cyperského APOEL-u Nikózia.Vedenie "zošívaných" verí, že Stocha stihne dopísať na súpisku. SSC Neapol s Marekom Hamšíkom nastúpi v stredu proti francúzskemu Nice. Ján Greguš z FC Kodaň nebude svojmu tímu k dispozícii v prvom stretnutí na pôde azerbajdžanského Karabachu pre červenú kartu z odvety 3. predkola s Vardarom Skopje. Tréner dánskeho majstra Stale Solbakken má na Azerbajdžan dobré spomienky, v kvalifikácii na MS 1998 mu v drese Nórska strelil dva góly. Kormidelník Karabachu Gurban Gurbanov zasiahol do zápasu ako náhradník.Ma APOEL Nikózia sa boli osobne pozrieť skauti Slavie.povedal pre klubový web tréner Jaroslav Šilhavý. Štart Stocha ešte nie je potvrdený, Slavia ho najskôr musí stihnúť dopísať na súpisku pre LM.povedal Stoch na tlačovej konferencii.Hamšík považuje Nice za veľmi náročného súpera.uviedol slovenský futbalista na svojej oficiálnej stránke.Liverpool sa predstaví v dvojzápase s nemeckým Hoffenheimom, s ktorým má tréner „The Reds“ bohaté skúsenosti. Jürgen Klopp viedol svoje tímy proti Hoffenheimu 16-krát ako tréner. S Mainzom proti nemu uhral jednu remízu a jednu prehru. Päť víťazstiev, päť remíz a štyri prehry zaznamenal ako tréner Borussie Dortmund. Bilanciu má teda vzácne vyrovnanú. Špecifickú príchuť bude mať zápas pre Roberta Firmina, ktorý v roku 2015 prestúpil do Anglicka práve z Hoffenheimu.povedal v rozhovore pre oficiálny web Liverpoolu Lutz Pfannenstiel, šéf skautingu a medzinárodných vzťahov nemeckého mužstva.Young Boys Bern privíta CSKA Moskva. Švajčiarom príprava na LM vôbec nevyšla, v stredajšom ligovom zápase prehrali šokujúco s Thunom na vlastnom ihrisku 0:4. Chuť si cez víkend napravili v pohári víťazstvom nad treťoligovým Breitenrainom 3:0. Napriek strate bodov v lige patrí "mladým chlapcom" v tabuľke druhé miesto s tromi víťazstvami a jednou prehrou.