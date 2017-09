LIGA MAJSTROV:Hamšíkov Neapol zdolal Feyenoord,Real vyhral v Dortmunde

Na snímke hráči Realu Madrid oslavujú gól, vpravo jeho autor Gareth Bale v zápase H-skupiny 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale Borussia Dortmund - Real Madrid v utorok 26. septembra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sumáre - 2. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov:



E-skupina



Spartak Moskva - FC Liverpool 1:1 (1:1)

Góly: 23. Fernando - 31. Coutinho. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



FC Sevilla - NK Maribor 3:0 (2:0)

Góly: 27., 38. a 83. Ben Yedder (tretí z 11 m). Rozhodoval: Kulbakov (Bielor.)



F-skupina



Manchester City - Šachtar Doneck 2:0 (0:0)

Góly: 48. de Bruyne, 90. Sterling. Rozhodoval: De Sousa (Port.)



SSC Neapol - Feyenoord Rotterdam 3:1 (1:0)

Góly: 7. Insigne, 49. Mertens, 70. Callejon - 90.+3 Amrabat. Rozhodoval: Collum (Škót.)

/M. HAMŠÍK (Neapol) hral do 70. minúty/



G-skupina



AS Monaco - FC Porto 0:3 (0:1)

Góly: 31. a 69. Aboubakar, 89. Layun. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



H-skupina



Borussia Dortmund - Real Madrid 1:3 (0:1)

Góly: 54. Aubameyang - 18. Bale, 50. a 79. Ronaldo. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)



APOEL Nikózia - Tottenham Hotspur 0:3 (0:1)

Góly: 39., 62. a 67. Kane. Rozhodoval: Královec (ČR) - asistent SLYŠKO (SR)

Bratislava 26. septembra (TASR) - SSC Neapol s kapitánom Marekom Hamšíkom zvíťazil v utorňajšom zápase 2. kola skupinovej fázy futbalovej Ligy majstrov 2017/18 nad Feyenoordom Rotterdam 3:1. Slovenský reprezentant hral do 70. minúty, keď ho na ihrisku za rozhodnutého stavu nahradil Piotr Zielinski.Talianskemu tímu sa vydaril revanš za prehru 1:2, ktorú utrpel pred dvoma týždňami na pôde Šachtaru Doneck. Manchester City si na domácej tráve poradil s Doneckom 2:0 a so šiestimi bodmi sa usadil na prvom mieste tabuľky F-skupiny. Nasleduje dvojica trojbodových - Doneck a Neapol, Feyenoord je posledný s nulou na konte.Obhajca trofeje a rekordný 12-násobný víťaz súťaže Real Madrid zaznamenal druhé víťazstvo v H-skupine, po skalpe APOEL-u Nikózia uspel v šlágri utorňajšieho programu na ihrisku Borussie Dortmund 3:1. "Biely balet" po zaváhaniach v úvode nového ročníka španielskej ligy demonštroval v Dortmunde svoju silu, v 18. minúte otvoril skóre strelou do šibenice Gareth Bale a krátko po zmene strán sa presadil Cristiano Ronaldo. V 54. minúte sa Borussia vrátila do hry gólom Pierrea-Emericka Aubameyanga, ktorý zblízka prekonal Keylora Navasa. V 79. minúte rozhodol C. Ronaldo svojou druhou "trefou" v zápase a spečatil triumf Realu.Duel APOEL Nikózia - Tottenham Hotspur (0:3) mal slovenské zastúpenie, českému rozhodcovi Pavlovi Královcovi asistoval na čiare Slovák Roman Slyško. Hrdinom zápasu bol útočník "kohútov" Harry Kane, ktorý strelil hetrik. Tottenham a Real Madrid sú lídrami H-skupiny so šiestimi bodmi a zhodným skóre 6:1.V E-skupine FC Liverpool napriek jasnej prevahe iba remizoval so Spartakom Moskva 1:1, FC Sevilla zdolal Maribor 3:0 vďaka hetriku francúzskeho útočníka Wissama Ben Yeddera.