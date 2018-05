LIGA MAJSTROV: Karius a Bale ako protipóly finále, Real posúva rekordy

Brankár Liverpoolu Loris Karius nedokázal zastaviť Garetha Balea z Realu Madrid vo finále Ligy majstrov vo futbale 26. mája 2018 v Kyjeve. Foto: TASR/AP Brankár Liverpoolu Loris Karius nedokázal zastaviť Garetha Balea z Realu Madrid vo finále Ligy majstrov vo futbale 26. mája 2018 v Kyjeve. Foto: TASR/AP

Kyjev 27. mája (TASR) - Zranenie Mohameda Salaha uľahčilo futbalistom Realu Madrid cestu za triumfom vo finále Ligy majstrov 2017/2018. Po odchode egyptského útočníka v 31. minúte zmenil FC Liverpool svoj systém založený na vysokom napádaní, viac sa stiahol a nechal tvoriť súpera. Zotrvačnosťou ešte udržal polčasové bezgólové skóre, ale po zmene strán už jeho súper ovládol dianie na trávniku. Po víťazstve 3:1 získal španielsky veľkoklub tretíkrát v rade "ušatú trofej" a celkovo uspel v európskom pohári číslo jeden, aj vrátane bývalého Európskeho pohára majstrov (EPM), rekordný trinástykrát.Salah si po polhodine hry pri súboji s kapitánom Realu Sergiom Ramosom privodil zranenie ramena. Po ošetrení vyskúšal pokračovať aj cez bolesť, ale napokon so slzami v očiach odišiel do útrob štadióna. O chvíľu ho na opačnej strane nasledoval Dani Carvajal, zranenie pravého obrancu však "biely balet" netrápilo natoľko, ako súperov tím strata kľúčového hráča ofenzívy a autora 44 tohtosezónnych gólov. "Nevyzerá to dobre. Je to vážne. Pravdepodobne zranenie ramena alebo zlomenina kľúčnej kosti," uviedol Jürgen Klopp, ktorý ako tréner neuspel vo finále LM už druhýkrát.V sezóne 2012/2013 sledoval z pozície kouča Borussie Dortmund oslavy konkurenčného Bayernu Mníchov. Na medzinárodnej scéne už s Liverpoolom jedno neúspešné finále zažil v Európskej lige UEFA, keď v sezóne 2015/2016 jeho tím podľahol FC Sevilla. Nemyslí si však, že je v tomto smere smoliar. "Každé finále vnímam ako obrovskú skúsenosť. Hoci to znie ako klišé, ale prehry každého športovca posúvajú ďalej. Aj táto s Realom Madrid je síce bolestivá, ale inšpiratívna."Brankár Loris Karius bol smutný hrdina finále, v ktorom spravil dve hrubé chyby. V 51. minúte pri snahe o vyhodenie lopty na spoluhráča trafil nohu číhajúceho francúzskeho útočníka Karima Benzemu a ten so šťastím otvoril skóre. Za stavu 2:1 pre Real, keď sa ešte "The Reds" mohli v závere pokúsiť o vyrovnanie, mu prepadla do siete ďalekonosná strela Garetha Balea. "Chcem sa ospravedlniť spoluhráčom. Viem, že som ich dnes potopil," zmohol sa na hŕstku sebakritických slov nemecký brankár.Kým v tábore Liverpoolu tiekli slzy, Real opäť oslavoval a potvrdil, že mužstvo okolo Cristiana Ronalda zaplní ďalšie stránky futbalových kroník. Hrdinom finále bol waleský krídelník Gareth Bale, ktorý naskočil do hry ako žolík trénera Zinedinea Zidanea v 61. minúte. Jeho gól na 2:1 sa zaradí medzi najkrajšie, ktoré padli v histórii finálových duelov. Bale famózne "zastrihal" nožničkami, na ktoré ho vyzval Marcelov lahôdkový center, a nechal Kariusa v role štatistu. "Bol som veľmi sklamaný, že som nebol v základnej jedenástke. Mal som pocit, že som si zaslúžil hrať od začiatku. V takýchto zápasoch však treba potlačiť vlastné ego a obetovať sa pre tím. Snažil som sa po nástupe na ihrisko podať čo najlepší výkon. Vypálilo to do strelenia dvoch gólov, cítim sa fantasticky," tešil sa Bale.Lodivod Realu Zinedine Zidane sa stal prvým trénerom, ktorý zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza LM tretíkrát v rade. Tri triumfy majú na konte aj iné trénerské veličiny - Carlo Ancelotti a Bob Paisley. "Ako tréner iba začínam a verím, že ešte nejaké úspechy dosiahnem," povedal 45-ročný Zidane, ktorého tím po treťom mieste v La Lige zachránil sezónu ziskom najcennejšej trofeje. Do dejín vďaka finálovému triumfu vstúpil aj jeho portugalský zverenec Cristiano Ronaldo, ktorý sa tešil z prvenstva v Lige majstrov piatykrát, čo sa doposiaľ nikomu nepodarilo. "Dosiahli sme to, po čom sme túžili. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas. Každé finále je náročné, ale naše víťazstvo je zaslúžené. Opäť sme sa zapísali do histórie."V rozhovore pre televíznu spoločnosť beIn Sports sa Ronaldo tajuplne (ne)vyjadril ohľadom svojej budúcnosti. "Bolo krásne hrať v Reale Madrid. Budúcnosť jedného hráča v tejto chvíli nie je dôležitá, ako tím sme sa zapísali do histórie. V najbližších dňoch dostanú fanúšikovia odpoveď na to, čo bude ďalej. Oni vždy stáli po mojom boku a preto sa to dozvedia ako prví." Zidane je presvedčený, že o svojho vodcu "biely balet" nepríde: "Zostane s nami v Reale Madrid. Uvidíme však, čo povie o tri-štyri dni."