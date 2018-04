LIGA MAJSTROV: Klopp po triumfe: Takmer 80 minút sme hrali perfektne

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 25. apríla (TASR) - Futbalisti AS Rím boli v úvodnom semifinále Ligy majstrov 2017/2018 na pôde FC Liverpool zrelí na uterák. Po odchode kanoniera anglického tímu Mohameda Salaha však v záverečnej desaťminútovke znížili na 2:5 a vykresali iskierku nádeje pred odvetou. Ak chcú pomýšľať na účasť v kyjevskom finále, musia zopakovať husársky kúsok zo štvrťfinále proti Barcelone a 2. mája na Stadio Olimpico zmazať trojgólové manko.Liverpool predviedol na Anfielde ofenzívny uragán a v 69. minúte svietil na tabuli stav 5:0. Salah sa proti bývalému klubu zaskvel dvomi brilantnými gólmi, z úcty k fanúšikom AS ich neoslavoval a prosil tifosi o odpustenie. Egyptský útočník pridal aj dve asistencie. V tejto sezóne si v súťažných zápasoch pripísal na konto už 43 presných zásahov. Dvakrát sa strelecky presadil aj Brazílčan Roberto Firmino. Na druhý gól mu prihral James Milner a deviatou asistenciou v jednom ročníku LM prekonal rekordné zápisy Waynea Rooneyho (2013/2014) a Neymara (2016/2017).citovala agentúra dpa slová trénera Liverpoolu Jürgena Kloppa.Kapitána päťnásobného európskeho šampióna Jordana Hendersona mrzel spackaný záver.Tréner AS Rím Eusebio di Francesco nebol spokojný s hrou v obrane.uviedol pre uefa.com.Kapitán Rimanov Daniele de Rossi zložil Liverpoolu kompliment.zdôraznil taliansky stredopoliar.