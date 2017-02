LIGA MAJSTROV: Ľadová sprcha pre Barcelonu, Paríž jej naložil 4:0

Hráč PSG Angel Di Maria (vpravo) oslavuje svoj gól v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov Paris Saint Germain - FC Barcelona v Paríži 14. februára 2017. Foto: TASR/AP Hráč PSG Angel Di Maria (vpravo) oslavuje svoj gól v prvom osemfinálovom zápase Ligy majstrov Paris Saint Germain - FC Barcelona v Paríži 14. februára 2017. Foto: TASR/AP

Liga majstrov - 1. zápasy osemfinále:



Paríž Saint-Germain - FC Barcelona 4:0 (2:0)

Góly: 18. a 55. Di Maria, 40. Draxler, 72. Cavani. Rozhodca: Marciniak (Poľ.), ŽK: Rabiot - Gomes, Busquets, Rafinha.



zostavy a striedania:

PSG: Trapp - Meunier, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa - Verratti (69. Nkunku), Rabiot - Di Maria (61. Di Maria), Matuidi, Draxler (86. Pastore) - Cavani

Barcelona: Ter Stegen - Roberto, Pique, Umtiti, Alba - Gomes (58. Rafinha), Busquets, Iniesta (72. Rakitič) - Messi, Suarez, Neymar



Benfica Lisabon - Borussia Dortmund 1:0 (0:0)

Gól: 48. Mitroglou. Rozhodca: Rizzoli (Tal.), ŽK: Fejsa - Schmelzer, Pulisic, Bartra.



zostavy a striedania:

Benfica: Ederson - Semedo, Luisao, Lindelöf, Eliseu - Salvio, Pizzi, Fejsa, Carrillo (46. Augusto) - Silva (67. Cervi), Mitroglou (75. Jimenez)

Dortmund: Bürki - Piszczek, Papastathopoulos, Bartra, Schmelzer, Durm - Dembele, Weigl, Guerreiro (82. Castro) - Reus (82. Pulisic), Aubameyang (62. Schürrle)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. februára (TASR) - Osemfinálová fáza futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 odštartovala utorkovým presvedčivým víťazstvom Paríža Saint-Germain nad FC Barcelona v pomere 4:0. Tento výsledok stavia španielsky tím do mimoriadne zložitej situácie z hľadiska boja o postup. V druhom zápase večera Benfica Lisabon zdolala Borussiu Dortmund 1:0 po góle Konstantinosa Mitrogloua. Odvety na Camp Nou a v Signal Iduna Parku sú na programe v stredu 8. marca.Parížania nastúpili bez dvoch Thiagov - nedoliečeného kapitána Silvu i dispečera stredovej formácie Mottu, hosťom chýbali pravý obranca Aleix Vidal, Javier Mascherano a Arda Turan. Oba tímy sa dôverne poznajú, od roku 2013 odohrali v LM dohromady šesť zápasov s bilanciou 3-2-1 z pohľadu katalánskeho klubu, ktorý francúzskeho súpera dvakrát vyradil vo štvrťfinále. Cavani oslavujúci 30. narodeniny mohol už v 6. minúte otvoriť skóre, ale dlho váhal so streľbou. Domáci zaskočili favorita vysokým napádaním, strely Matuidiho a Rabiota však zlikvidoval pozorný Ter Stegen. V 18. minúte Draxler svojou aktivitou vybojoval priamy kop tesne za hranicou veľkého vápna a Di Maria nedal Ter Stegenovi šancu zakročiť - 1:0. Hostia mohli odpovedať po akcii Neymara s Gomesom, druhý menovaný však nevyzrel na Trappa. V 40. minúte prišiel Messi v strede ihriska o ľahkú loptu, zmocnil sa jej Verratti, načasoval ideálnu prihrávku za chrbát barcelonskej obrany na Draxlera a ten poslal Parížanov do dvojgólového náskoku - 2:0. Studená sprcha pre favorizovaných hostí sa zmenila na ľadovú, keď Di Maria v 55. minúte zvýšil po individuálnej akcii už na 3:0. Francúzsky šampión hral s veľkou chuťou na oboch koncoch ihriska, jeho defenzíva nedopriala trojlístku Messi - Suarez - Neymar ani trochu priestoru. Akcie PSG režíroval Verratti, ktorý však v 69. minúte opustil trávnik s podozrením na zranenie. Domácim jeho odchod neublížil, v 72. minúte sa presadil aj topkanonier európskych súťaží Cavani - 4:0. Mizériu hostí podčiarkol Umtiti, po ktorého hlavičke zazvonila v 84. minúte žrď. Barcelona utrpela jednu z najhorších prehier v klubovej histórii v rámci európskych pohárov a balansuje na hrane vypadnutia, doma ju čaká nesmierne náročná úloha zmazať štvorgólové manko.Benfica sa na duel s Dortmundom naladila ligovým triumfom 3:0 nad Aroucou. Borussia pricestovala do Lisabonu v horšej nálade po prehre 1:2 s Darmstadtom a na domácich vyrukovala s defenzívnou taktikou v systéme 5-3-2. V 10. minúte nechýbalo veľa a Dortmund mohol oslavovať. Dembele narysoval ideálnu prihrávku Aubameyangovi, ktorý však potvrdil pokles formy z uplynulých týždňov a tutovkou pohrdol. Dembele hral ako z partesu, zapájal sa do kombinácií a sám sa tiež pokúšal o zakončenie. V 23. minúte však ani on nepotrestal veľké zmätky v defenzíve portugalského tímu, ktorý sa väčšinu prvého polčasu bránil. Krátko po zmene strán však dokázal udrieť ako prvý, keď sa na dvakrát po rohovom kope presadil grécky kanonier Mitroglou - 1:0. V 57. minúte zahral Fejsa rukou vo vlastnej šestnástke a rozhodca ukázal na biely bod, no Aubameyang poslal loptu priamo do stredu brány, kde stál pripravený Ederson. Borussia pôsobila po prestávke zúfalým dojmom, v útoku bola neškodná a s výsledkom už nedokázala nič urobiť.