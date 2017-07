LIGA MAJSTROV: Legia, Salzburg či Celtic na ceste do 3. predkola

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety 2. predkola LM 2017/18



utorok 18. júla:



16.00 FK Astana - FK Spartaks /prvý zápas 1:0/

18.00 Alaškert Martuni - BATE Borisov /1:1, rozhodujú Peter Kráľovič - Miroslav Benko, Erik Weiss (všetci SR)/

18.00 Vardar Skopje - Malmö FF /1:1/

19.00 FC Samtredia - FK Karabach Agdam /0:5/

19.00 The New Saints - HNK Rijeka /0:2/

19.00 Vikungur - FH Hafnarfjördur /1:1/

20.45 Buducnosť Podgorica - Partizan Belehrad /0:2/



streda 18. júla:



18.00 F91 Dudelange - APOEL Nikózia /0:1/

19.15 Rosenberg Trondheim - Dundalk FC/ /1:1/

19.30 FC Kodaň - MŠK ŽILINA /3:1/

19.30 KF Kukesi - Šeriff Tiraspol /0:1/

20.00 Ludogorec Razgrad - Žalgiris Vilnius /1:2/

20.15 NK Maribor - Zrinjski Mostar /2:1/

20.30 RB Salzburg - Hibernians Paola /3:0/

20.45 Legia Varšava - IFK Mariehamn /3:0/

20.45 Celtic Glasgow - Linfield FC /2:0/

21.15 Honvéd Budapešť - Hapoel Be'er Ševa /1:2/



Kalendár žrebov LM 2017/18:



4. augusta: žreb play off (Nyon)

24. augusta: žreb skupinovej fázy (Monaco)

11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár LM 2017/18:



18.-19. júla: odvety 2. predkola

25.-26. júla: 1. zápasy 3. predkola

1.-2. augusta: odvety 3. predkola

15.-16. augusta: 1. zápasy play off

22.-23. augusta: odvety play off

12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júla (TASR) - V utorok a v stredu sa rozhodne o menách 17 postupujúcich klubov do 3. predkola Ligy majstrov 2017/18. Vo veľmi náročnej pozícii je pred odvetou 2. predkola slovenský šampión MŠK Žilina. Zverenci trénera Adriána Guľu prehrali minulý týždeň doma s dánskym majstrom FC Kodaň 1:3 a odvetu odohrajú v stredu 19. júla na štadióne Telia Parken.Okrem Kodane je vo výbornej pozícii aj poľský šampión Legia Varšava či rakúsky Red Bull Salzburg. Obe mužstvá vyhrali na ihriskách ich súperov 3:0 a v odvetách by nemali mať problém s postupom. Ten im zaručí minimálne ďalšie štyri zápasy v pohárovej Európe, keďže aj neúspešní v dvojzápasoch 3. predkola pokračujú v play off Európskej ligy UEFA.V utorok sa hrá sedem duelov, v stredu zvyšných desať. Problém s postupom by nemal mať ani bývalý európsky majster Celtic Glasgow, ktorý v prvom zápase vyhral na pôde severoírskeho Linfieldu 2:0. Postupujúci z dvojice Kodaň - Žilina sa v boji o play off LM stretne s úspešnejším z dvojice Malmö FF - Vardar Skopje, Švédi doma v prvom zápase iba remizovali 1:1.Do hry zasiahnu aj slovenskí rozhodcovia. UEFA zverila utorňajší duel arménskeho Alaškertu Martuni s bieloruským BATE Borisov do rúk hlavného Petra Kráľoviča, ktorému budú na čiarach asistovať Miroslav Benko a Erik Weiss. V prvom zápase BATE doma iba remizoval 1:1.Tento ročník je už 63. v elitnej európskej súťaži, resp. 26. odkedy UEFA zaviedla Ligu majstrov. Finále sa bude hrať na Olympijskom štadióne v Kyjeve v sobotu 26. mája 2018.