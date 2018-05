LIGA MAJSTROV: Liverpool postúpil cez AS Rím do finále. Čaká ho Real

Futbalisti FC Liverpoolu po strelení gólu v zápase s AS Rím. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odveta semifinále LM 2017/18:



AS Rím - FC Liverpool 4:2 (1:2)

Góly: 86. a 90.+4 Nainggolan (druhý z 11 m), 15. Milner (vlastný), 52. Džeko - 9. Mane, 25. Wijnaldum. Rozhodoval: Skomina (Slov.), ŽK: Florenzi, Manolas - Lovren, Robertson, Solanke

/prvý zápas 2:5, FC Liverpool postúpil do finále/



AS Rím: Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini (53. Ünder), De Rossi (69. Gonalons), Nainggolan - Schick, Džeko, El Shaarawy (75. Antonucci)

FC Liverpool: Karius - Alexander-Arnold (90.+2 Clyne), Van Dijk, Lovren, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino (87. Solanke), Mane (83. Klavan)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 3. mája (TASR) - Vo finále Ligy majstrov 2017/2018 sa stretnú futbalisti dvojnásobného obhajcu trofeje Realu Madrid s FC Liverpool. Anglický tím spečatil postup v stredajšom semifinálovom odvetnom stretnutí, keď na ihrisku AS Rím po minulotýždňovom domácom víťazstve 5:2 prehral postačujúco 2:4.Liverpool je päťnásobný víťaz európskej klubovej súťaže číslo jeden, zatiaľ naposledy sa radoval v roku 2005. Real má na konte rekordných dvanásť titulov. Finále LM sa uskutoční v sobotu 26. mája o 20.45 h SELČ v Kyjeve.Rimania po piatich inkasovaných góloch na Anfielde prešli na systém so štyrmi obrancami a tromi útočníkmi. Liverpool, ktorý nastúpil v odvete bez zraneného Oxladea-Chamberlainea, prenechal úvodnú platonickú iniciatívu domácim. Ich plány na obrat však dostali už v 9. minúte tvrdý direkt, keď zlú prihrávku Nainggolana zachytil Firmino a po jeho prihrávke Mane zoči-voči Alissonovi skóroval - 0:1. Liverpool si v 15. minúte strelil nešťastný vlastný gól, keď Lovren po centri El Shaarawyho oslobodzujúcim odkopom trafil do hlavy Milnera - 1:1. V 26. minúte sa opäť zmenilo skóre, keď sa po rohu presadil hlavou Wijnaldum a vrátil hosťom vedenie - 1:2. Ofenzívne chúťky domáceho tímu to však neutlmilo, v 35. minúte El Shaarawyho zrazenú strelu zastavila ľavá žrď bránky Liverpoolu.Pred AS stála mimoriadne náročná úloha streliť v druhom polčase štyri góly a neinkasovať, aby dospel duel do predĺženia. Prekvapenie sa na Stadio Olimpico nekonalo, hoci Džeko v 52. minúte využil benevolentnosť hosťujúcej obrany a vyrovnal - 2:2. Liverpool súpera nepustil do súvislého tlaku a kontroloval postupový výsledok. Vystrašil ho El Shaarawy, ale zblízka nedopravil loptu do siete. Liverpoolu sa s pribúdajúcimi minútami otváral priestor na brejky, ale tie k úspechu neviedli. V 81. minúte mal gól na kopačke Džeko, no nevykresal poslednú iskierku nádeje pre "Giallorossi". V 86. minúte sa to podarilo Nainggolanovi, ale senzačný obrat bol stále vzdialený. V záverečných sekundách ešte ten istý hráč zvýšil z jedenástky na 4:2, ale na viac už nezostal čas.