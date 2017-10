LIGA MAJSTROV: Liverpool výhrou 7:0 v Maribore vyrovnal debakel Žiliny

Na snímke hráč Liverpoolu Mohamed Salah (v strede). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Maribor 18. októbra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool vyrovnal utorňajšom víťazstvom 7:0 na ihrisku NK Maribor dva doterajšie rekordné zápisy Ligy majstrov. Rovnakým skóre v prospech hosťujúceho tímu sa skončili v doterajšej histórii súťaže aj súboje BATE Borisov - Šachtar Doneck v októbri 2014 a zo slovenského pohľadu pamätný duel MŠK Žilina - Olympique Marseille v novembri 2010."The Reds" nadmieru splnili úlohu favoritov. Pred duelom v Maribore mali na konte len dva body za remízy so Sevillou (2:2) a Spartakom Moskva (1:1), víťazstvo na Štadióne Ljudski Vrt bolo povinnosťou.uviedol tréner Liverpoolu Jürgen Klopp pre web uefa.com. Jeho zverencom chýbal len jeden gól na vyrovnanie absolútneho klubového rekordu spred desiatich rokov, keď Liverpool na Anfield Road deklasoval Besiktas Istanbul 8:0.Liverpool zároveň dosiahol aj najvyššie víťazstvo anglického tímu na ihrisku súpera v európskom pohári. Doteraz bol jeho držiteľom Leeds United, ktorý na pôde nórskeho Lynu zvíťazil v októbri 1969 v pomere 6:0. Rovnaký triumf zaznamenal Manchester United nad írskym Shamrockom Rovers v septembri 1957.poznamenal autor dvoch gólov Mohamed Salah. Okrem egyptského útočníka sa dvakrát do streleckej listiny zapísal aj Roberto Firmino, po jednom góle pridali Philippe Coutinho, Alex Oxlade-Chamberlain a Trent Alexander-Arnold.Tréner NK Maribor Darko Milanič priznal, že jeho tím zaskočil rýchly inkasovaný gól Roberta Firmina zo 4. minúty.V druhom zápase E-skupiny sa zrodilo prekvapenie na úkor FC Sevilla, ktorý podľahol hladko 1:5 moskovskému Spartaku. Liverpool spolu s ruským zástupcom figurujú s piatimi bodmi na prvých dvoch miestach tabuľky, Sevilla so štyrmi je tretia. Posledný Maribor získal po polovici skupinových bojov jediný bod.