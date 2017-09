LIGA MAJSTROV: Monaco neodporúča fanúšikom účasť na zápase v Istanbule

Futbalisti AS Monaco, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 12. septembra (TASR) - Vedenie francúzskeho futbalového klubu AS Monaco odporučilo svojim fanúšikom, aby sa nezúčastnili na novembrovom stretnutia skupinovej fázy Ligy majstrov 2017/18 na pôde tureckého Besiktasu Istanbul.Klub rozhodol na základe odporúčania organizácie bojujúcej proti chuligánom, že nezorganizuje žiadny zájazd jeho členov do Turecka. Francúzsky majster nebude ani požadovať od Besiktasu otvorenie sektoru pre hostí a zároveň požiadal svojich priaznivcov, aby do Istanbulu necestovali na vlastnú päsť. Informovala agentúra AP.