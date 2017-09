LIGA MAJSTROV: Monaco prehralo hladko s FC Porto 0:3

Na snímke vľavo hráč Monaca Jorge, vpravo hráč Porta Moussa Marega v zápase G-skupiny 2. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale AS Monaco - FC Porto v utorok 26. septembra 2017. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Monaco 27. septembra (TASR) - Futbalistom AS Monaco nevyšiel vstup do nového ročníka Ligy majstrov 2017/2018 podľa ich predstáv. Po remíze 1:1 v Lipsku prehral úradujúci francúzsky šampión v utorňajšom súboji G-skupiny na domácej pôde s FC Porto prekvapujúco hladko 0:3. Po dvoch kolách má na konte iba jeden bod, rovnako ako nemecký debutant v súťaži. Porto poskočilo na druhé miesto s tromi bodmi, lídrom zoskupenia je Besiktas Istanbul so šiestimi bodmi na konte.Monaco v repríze finále LM 2004 utrpelo navlas rovnakú prehru ako pred trinástimi rokmi, keď ho portugalský tím obral o trofej. "Draci" navyše v utorok uštedrili súperovi najvyššiu domácu porážku v Lige majstrov v jeho klubovej histórii. "" uviedol stredopoliar Monaca Fabinho. Jeho tím v minulom ročníku dokráčal až do semifinále Ligy majstrov, v tom prebiehajúcom ho pravdepodobne čaká tvrdý boj o postup o základnej skupiny.uviedol Fabinho.Hrdinom súboja na Štadióne Ľudovíta II. bol útočník Vincent Aboubakar, ktorý strelil dva góly. Prvý padol v 31. minúte po dorážke zblízka, keď prekonal čarujúceho Diega Benaglia. V 69. minúte zvýšil Aboubakar na 2:0, v závere prikrášlil triumf hostí striedajúci Mexičan Miguel Layun.uviedol Aboubakar.Dvadsaťpäťročný útočník v minulosti pôsobil vo Francúzsku (Valenciennes, Lorient) a je rád, že sa do krajiny "galského kohúta" vrátil ako triumfátor.