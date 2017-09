LIGA MAJSTROV: Na súpiske Manchestru United figuruje aj Ibrahimovič

Futbalista Manchesteru United Zlatan Ibrahimovič (v popredí). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. septembra (TASR) - Švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič nechýba na súpiske anglického futbalového klubu Manchestru United pre skupinovú fázu Ligy majstrov 2017/18. Naopak Chelsea Londýn nepočíta na jeseň so službami útočníka Diega Costu.Tridsaťpäťročný Ibrahimovič prišiel na Old Trafford v júli 2016 z Paríža Saint-Germain, no v závere uplynulej sezóny si privodil zranenie krížneho väzu v kolene, navyše sa mu po nej skončil kontrakt a nebolo jasné, či sa s klubom dohodne na novom. Švédsky kanonier sa nakoniec s klubom dohodol na novej ročnej zmluve.Španielsky reprezentant Diego Costa podľa očakávania nefiguruje na súpiske Chelsea. Dvadsaťosemročný futbalista sa dostal do nemilosti trénera Antonia Conteho, ktorý s jeho službami nepočíta. V klube nebol od májového finále FA Cupu a nevylúčil ani právne kroky. Costa už dostal pokutu v hodnote niekoľkých týždenných platov, ale odmieta sa vrátiť a trénovať s rezervou.Liverpool sa bude spoliehať v skupinovej fáze na 25-ročného Brazílčana Philippa Coutinha. Ofenzívny stredopoliar bol spájaný s prestupom do Barcelony, ale vedenie účastníka anglickej Premier League odmietlo v závere prestupového obdobia tri finančne lukratívne ponuky.Skupinová fáza Liga majstrov odštartuje 12. septembra. Informovala agentúra dpa.