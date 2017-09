LIGA MAJSTROV: Na úvod duel Barca - Juve, PSG sa predstaví v Glasgowe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

1. kolo skupinovej fázy LM 2017/18, utorok 12. septembra, 20.45 SELČ:



A-skupina:



Benfica Lisabon - CSKA Moskva /rozhoduje: Alberto Undiano Mallenco (Šp.)

Manchester United - FC Bazilej /Ruddy Buquet (Fr.)/



B-skupina:



Celtic Glasgow - Paríž St. Germain /Daniele Orsato (Tal.)/

Bayern Mníchov - Anderlecht Brusel /Paolo Tagliavento (Tal.)/



C-skupina:



Chelsea Londýn - Karabach Agdam /Tasos Sidiropoulos (Gr.)/

AS Rím - Atletico Madrid /Milorad Mažić (Srb.)/



D-skupina:



FC Barcelona - Juventus Turin /Damir Skomina (Slov.)/

Olympiakos Pireus - Sporting Lisabon /Viktor Kassai (Maď.)/



Kalendár žrebov LM 2017/18:



11. decembra: žreb osemfinále (Nyon)

16. marca 2018: žreb štvrťfinále (Nyon)

13. apríla: žreb semifinále a finále (Nyon)



Zápasový kalendár LM 2017/18:



12.-13. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

26.-37. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

17.-18. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

31. októbra-1. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

21.-22. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

5.-6. decembra 6. kolo skupinovej fázy

13.-14. a 20.-21. februára 2018: 1. zápasy osemfinále

6.-7. a 13.-14. marca: odvety osemfinále

3.-4. apríla: 1. zápasy štvrťfinále

10.-11. apríla: odvety štvrťfinále

24.-25. apríla: 1. zápasy semifinále

1.-2. mája: odvety semifinále

26. mája: finále (Kyjev, Olympijský štadión)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. septembra (TASR) - Už 63. ročník boja o európskeho futbalového majstra, resp. 26. ročník prestížnej Ligy majstrov 2017/18 odštartuje v utorok ôsmimi zápasmi v základných skupinách A až D. Titul obhajuje Real Madrid, ktorý vstúpi do bojov až v stredu domácim duelom s cyperským APOEL Nikózia. "Biely balet" sa stal v uplynulej sezóne vôbec prvým mužstvom, ktoré v novodobej edícii LM obhájilo trofej pre víťazov. Pred ním naposledy titul európskeho šampióna obhájil AC Miláno v roku 1990. Víťaz LM 2017/2018 si vybojuje právo štartu na MS klubov FIFA, ktoré sa v decembri 2018 uskutočnia v SAE.Jediný slovenský legionár bude účastníkom boja o finále tohto ročníka, ktoré sa bude hrať 26. mája 2018 v Kyjeve na Olympijskom štadióne. Je ním kapitán SSC Neapol Marek Hamšík, ktorý povedie jeho tím v F-skupine, na úvod nastúpi taliansky zástupca v stredu na pôde Šachtaru Doneck. Stredopoliar portugalského majstra Benficy Lisabon Martin Chrien sa nedostal na súpisku pre LM. Slovenský klubový futbal nemá v skupinovej fáze zastúpenie, keď majster MŠK Žilina vypadol v 2. predkole s dánskym šampiónom FC Kodaň. Naposledy sa zo slovenských klubov v skupine predstavil práve MŠK Žilina v ročníku 2010/2011.UEFA stanovila základné prémie za štartovné na 12,7 milióna eur pre každého z 32 účastníkov skupinovej fázy. Prémia za výhru v skupine predstavuje 1,5 milióna, za remízu 0,5 milióna. Za postup do vyraďovacej fázy dostanú kluby až 6 miliónov eur, štvrťfinále je ocenené sumou 6,5 mil., semifinále 7,5 mil. Zdolaný finalista zinkasuje 11 miliónov a víťaz 15,5 milióna eur.V tohtosezónnej edícii si v skupinách zahrajú kluby zo 17 národných asociácií UEFA. Najpočetnejšie zastúpenie má s piatimi klubmi Anglicko, štyroch zástupcov dodalo Španielsko, troch Nemecko, Taliansko a Portugalsko. Debutantmi v skupinovej fáze sú RB Lipsko a azerbajdžanský Karabach Agdam.Utorok ponúkne viacero šlágrov, FC Barcelona hostí minuloročného neúspešného finalistu Juventus Turín, resp. Atletico Madrid privíta AS Rím. V Glasgowe na pôde Celticu nastúpi parížsky S. Germain aj s dvoma najdrahšími hráčmi sveta Neymarom a Kylianom Mbappém.V A-skupine Benfica bez Chriena hostí CSKA Moskva, resp. Manchester United, ktorý je v skupine ako víťaz EL 2016/2017, začne na Old Trafford s FC Bazilej. Portugalský tréner "červených diablov" Jose Mourinho má šancu stať sa prvým, kto získa trofej v LM s troma klubmi. MUFC doteraz získal z 12 možných bodov v Premier League 10, a hoci naposledy remizoval na pôde Stoke City 2:2, je lídrom PL. S hráčmi ako Romelu Lukaku či Zlatan Ibrahimovič je trojnásobný európsky majster favoritom skupiny.PSG pod vedením Unaia Emeryho bude nielen favoritom B-skupiny, spolu s Bayernom Mníchov, no aj celej LM. Celtic a Anderlecht ich ale môžu poriadne preveriť. Katarským kapitálom štedro dotovaný fracúzsky klub nikdy neprešiel za štvrťfinále LM. Minulý rok ho v osemfinále vyradila "Barca", ktorá po prehre 0:4 v Parku princov doma predviedla neuveriteľný obrat výhrou 6:1, čo zariadil práve Neymar (2+2). Prezident PSG a spoločnosti Oryx Qatar Sports Investments (QSi) Nasser Al-Khelaifi na prezentácii Neymara povedal:Vicemajster PSG vyhral všetkých 5 doterajších duelov Ligue 1 a na Škótov sa naladil triumfom 5:1 v Métach.Bayern doma privíta Anderlecht, v generálke na neho prehral v Hoffenheime 0:2, keď dostal lekciu z efektivity. Taliansky tréner Bavorov Carlo Ancelotti, inak bývalý kouč PSG, povedal:V C-skupine privíta anglický majster Chelsea Londýn debutanta Karabach. Kontinentálny šampión z 2012 nezaradil na súpisku brazílskeho útočníka Diega Costu, špekuluje sa, že by mohol odísť práve do Atletica Madrid. To sa na úvod predstaví na pôde AS Rím.Na úvod D-skupiny bude pútať pozornosť súboj na Camp Nou medzi "Barcou" a "Juve". Katalánci v generálke doma pokorili mestského rivala Espanyol 5:0, už 38. hetrik v kariére dosiahol Lionel Messi. Zaujali debuty Ousmane Dembélého a Paulinha, tréner Ernesto Valverde mohol byť po zápase spokojný. Juventus vyradil Barcelonu vo štvrťfinále minulého ročníka, teraz ale nejde o duel vyraďovacej fázy. Tréner "starej dámy" Massimiliano Allegri potvrdil, že mu budú chýbať stredopoliari Sami Khedira a Claudio Marchisio, pri ligovej výhre 3:0 nad Chievom Verona nebol ani obranca Giorgio Chiellini laborujúci so zraneným lýtkom.informoval Allegri.uviedol obranca Turína Andrea Barzagli. V druhom súboji skupiny hostí Olympiakos Pireus Sportin Lisabon.