Liga majstrov: Plzeň bude hrať v Bukurešti bez Kozáčika, Limberského

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

3. predkolo Ligy majstrov UEFA 2017/2018 - 1. zápasy:



utorok 25. júla:



Karabach - Šeriff Tiraspoľ (19.00)



Slavia Praha - BATE Borisov (19.00)



AEK Atény - CSKA Moskva (19.30)



Steaua Bukurešť - Viktoria Plzeň (19.30)



Vardar Skopje - FC Kodaň (20.00)



Partizan Belehrad - Olympiakos Pireus (20.45)



streda 26. júla:



FC Astana - Legia Varšava (16.00)



Dynamo Kyjev - Young Boys Bern (18.30)



Red Bull Salzburg - NK Rijeka (18.45)



Hapoel Beer Sheva - Ludogorec Razgrad (19.00)



Viitorul Constanta - APOEL Nikózia (20.00)



NK Maribor - Hafnarfjördur (20.20)



Celtic Glasgow - Rosenborg Trondheim (20.45)



OGC Nice - Ajax Amsterdam (20.45)



FC Bruggy - Basaksehir Istanbul (21.00)





Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Úvodnými šiestimi zápasmi odštartuje v utorok program 3. predkola futbalovej Ligy majstrov 2017/2018. Ďalších deväť duelov sa odohrá v stredu. Odvety sa uskutočnia v termíne 1. - 2. augusta.Dva mesiace po tom, ako vo finále Európskej ligy UEFA 2016/2017 prehrali vo finále s Manchestrom United, vstúpia do sezóny hráči Ajaxu Amsterdam. Ich súperom bude francúzsky OGC Nice. Druhý tím uplynulého ročníka holandskej Eredivisie má nového trénera, od polovice júna ho vedie Marcel Keizer. Ajax pod jeho taktovkou absolvoval prípravu v Rakúsku.uviedol Keizer pre oficiálny klubový web Ajaxu.Ofenzívny líder Nice je bývalý taliansky reprezentant Mario Balotelli, ktorý bol v letnej príprave s troma gólmi najlepším strelcom mužstva. Klub z Azúrového pobrežia čaká premiéra v Lige majstrov. V generálke na súboj proti Ajaxu zdolal Borussiu Mönchengladbach 2:1.FC Kodaň si po postupe cez slovenského šampióna MŠK Žilina zmeria sily s Vardarom Skopje. Úradujúcemu dánskemu majstrovi vyšla príprava na súboj v Macedónsku, v domácej lige cez víkend triumfoval na pôde Randers 3:0. Slovenský reprezentant v drese Kodane Ján Greguš hral do 85. minúty.Vstup do sezóny má pred sebou aj Viktoria Plzeň. Českého vicemajstra čaká náročný súper v podobe FCSB, ako znie nový názov rumunského klubu Steaua Bukurešť. Zverencom staronového kouča Pavla Vrbu nevyšla záverečná príprava podľa predstáv, v Alpách prehrali všetky tri stretnutia. Postupne nestačili na Fürth (1:5), Wolverhampton (1:2) ani Watford (0:1). Mužstvo navyše trápia zdravotné problémy. Dlhodobejšie je mimo hry slovenská brankárska jednotka Matúš Kozáčik, na sústredení v Alpách sa zranila aj dvojica obrancov David Limberský, Roman Hubník. Vrba chce napriek viacerým absenciám v Bukurešti uspieť.uviedol Vrba smerom k boju v kvalifikačnej časti Ligy majstrov. V podobnom duchu sa vyjadril aj slovenský útočník Plzne Marek Bakoš:Žreb baráže o účasť v hlavnej súťaži LM 2017/2018 je na programe 4. augusta.