LIGA MAJSTROV: Plzeň stratila postup za 8 minút, Vrba: Bol to kolaps

Tréner českého futbalového klubu Viktoria Plzeň Pavel Vrba.

Plzeň 3. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň nedokázali nadviazať na sľubný výkon z prvého duelu 3. predkola Ligy majstrov 2017/18 na pôde FC SB Bukurešť a po prehre 1:4 na domácom ihrisku sa so súťažou rozlúčili. Tréner Pavel Vrba neskrýval sklamanie, malou náplasťou pre jeho zverencov môže byť fakt, že ešte môžu zabojovať o účasť v skupinovej fáze Európskej ligy.S postupom Viktorie to spočiatku vyzeralo sľubne, po vedúcom góle hostí z kopačky Balasu z 27. minúte vyrovnal v 64. minúte Krmenčík. V tej chvíli postupovala Plzeň. Potom však prišiel trojgólový uragán hostí v priebehu ôsmich minút.zhodnotil Vrba a dodal:Rumunský tím potrestal každú chybu Plzne, dvakrát skóroval z hry, raz z penalty a raz z priameho kopu.dodal kormidelník úradujúceho českého vicemajstra. V zostave Plzne odohral slovenský legionár Patrik Hrošovský celý zápas, ani on však nedokázal nájsť vysvetlenie na fatálne zlyhanie svojho mužstva v priebehu od 71. do 79. minúty.Na Plzeň v piatok čaká žreb play off Európskej Ligy, v nedeľu ligový zápas v Jablonci. Prvé kolo domácej súťaže odštartovala Viktorka impozantne, Duklu Praha deklasovala na svojom ihrisku 4:0. O štyri dni uhrala nádejný výsledok v Bukurešti, čo mužstvo psychicky nakoplo.uzavrel Vrba.