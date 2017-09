Liga majstrov ponúkne šláger Borussia Dortmund proti Realu Madrid

Na snímke hráči Realu Madrid. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. septembra (TASR) - Futbalová Liga majstrov 2017/2018 ponúkne v utorňajšom 2. kole skupinovej fázy šláger Borussie Dortmund s obhajcom Realom Madrid. Do hry sa dostane aj taliansky SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom, ktorý v F-skupine privíta Fyenoord Rotterdam. Slovenskú "príchuť" bude mať aj konfrontácia H-skupiny v Nikózii, kde v súboji domáceho APOEL-u s Tottenhamom bude Roman Slyško asistentom hlavného rozhodcu Pavla Královca z ČR.BVB a Real si zahrajú v skupine LM proti sebe druhú sezónu za sebou. Vo vzájomných európskych súbojoch sa oba tímy doposiaľ stretli 12-krát, Borussia vyhrala tri zápasy, Real štyri. Zaujímavé je, že "biely balet" ešte nikdy na pôde Dortmundu nezvíťazil. Výber domáceho trénera Petra Bosza je lídrom Bundesligy a na Real sa naladil vysokou domácou výhrou 6:1 nad Mönchengladbachom aj vďaka hetriku Pierre-Emericka Aubameyanga.hodnotil po súboji Bosz, ktorý na otázku, či niečo podobné predvedú jeho hráči aj proti 12-násobnému európskemu majstrovi uviedol: "Madridčania vyhrali cez víkend na ihrisku Alavesu 2:1 vďaka dvom gólom Daniho Ceballosa. Ich francúzsky tréner Zinedine Zidane ho pochválil:Špílmacher Luka Modrič dostal od trénera pred duelom v Nemecku voľno, nehrali zranení Toni Kroos, Marcelo a Karim Benzema, Gareth Bale presedel duel na lavičke náhradníkov. Gólovo mlčal Cristiano Ronaldo, ktorý proti BVB nastúpi na jeho 150. zápas v pohárovej Európe. Doteraz v nej nastrieľal 110 gólov. Madrid strelil gól v 37 zápasoch LM v rade, jeho impozantná séria 73 súťažných súbojov s aspoň jedným gólom sa ale skončila 20. septembra pri domácej ligovej prehre 0:1 s Betisom Sevilla.Druhý utorňajší súboj H-skupiny sa bude hrať v Nikózii, kde nastúpia "Spurs". Anglický klub v 1. kole vo Wembley zdolal Dortmund 3:1 a teraz bude chcieť tento bodový zisk zveľadiť proti outsiderovi skupiny.Neapol v 1. kole prehral v Charkove s "domácim" Šachtarom 1:2 a teraz tak stojí pred imperatívom bodového zisku. Líder Serie A v ligovej generálke s námahou vybojoval výhru 3:2 na ihrisku nováčika Spal 2013, keď musel otočiť priebeh. Kapitán "Partenopei" Hamšík po súboji vyzdvihol morálku tímu.citoval ho jeho oficiálny web. V druhom súboji tabuľky sa stretnú mužstvá, ktoré na úvod zabodovali naplno, Manchester City by mal byť proti Donecku favoritom. Výber Španiela Pepa Guardiolu dobrú formu potvrdil v lige domácim vysokým víťazstvom 5:0 nad Crystal Palace.V E-skupine sa v 1. kole zrodili dve remízy. Ruský majster Spartak Moskva, ktorý remizoval v Maribore (1:1) teraz hostí FC Liverpool. "The Reds" cez víkend vyhrali na pôde Leicestru 3:2, krásnym gólom z priameho kopu sa prezentoval Brazílčan Philippe Coutinho. V Moskve bude v utorok a v stredu poriadne rušno, po Liverpoole sa v stredu na pôde CSKA predstaví Manchester United. Obavy môžu byť namieste, keďže pred rokom na EURO 2016 vo Francúzsku sa udiali násilné strety ruských a anglických výtržníkov. Bezpečnostné zložky si tak môžu nacvičiť prípadné akcie aj smerom k budúcoročným MS v krajine. V druhom zápase skupiny hostí Sevilla slovinského majstra NK Maribor.Turecký Besiktas Istanbul sa v G-skupine pokúsi doma proti nováčikovi z Lipska nadviazať na úvodnú výhru 3:1 v Porte. Nemci v ich debute medzi európskou smotánkou doma remizovali s francúzskym šampiónom AS Monaco (1:1). "Kniežatá" cez víkend vyhrali vysoko 4:0 v Lille a na ligového lídra Paríž St. Germain strácajú v Ligue 1 už len bod.2. kolo skupinovej fázy LM 2017/2018, utorok 26. septembra, 20.45 SELČ:Spartak Moskva - FC Liverpool /rozhoduje: Clément Turpin (Fr.)/FC Sevilla - NK Maribor /Aleksej Kulbakov (Biel.)/Manchester City - Šachtar Doneck /Manuel De Sousa (Por.)/SSC Neapol - Feyenoord Rotterdam /William Collum (Škót.)/AS Monaco - FC Porto /Slavko Vinčić (Slov.)/Besiktas Istanbul - RB Lipsko /Sergej Karasov (Rus.)/1. Besiktas Istanbul 1 1 0 0 3:1 32. AS Monaco 1 0 1 0 1:1 1RB Lipsko 1 0 1 0 1:1 14. FC Porto 1 0 0 1 1:3 0APOEL Nikózia - Tottenham Hotspur /Pavel Královec (ČR) - Roman SLYŠKO (SR)Borussia Dortmund - Real Madrid /Björn Kuipers (Hol.)/1. Real Madrid 1 1 0 0 3:0 32. Tottenham Hotspur 1 1 0 0 3:1 33. Borussia Dortmund 1 0 0 1 1:3 04. APOEL Nikózia 1 0 0 1 0:3 0