LIGA MAJSTROV: PSG našiel útočné trio: Cavani, Di Maria, Draxler

Paríž 15. februára (TASR) - Utorňajšie prvé stretnutie osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 na trávniku Paríža St. Germain bolo ďalšou príležitosťou pre obávané útočné trio FC Barcelona Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar. Úradovala však novovzniknutá ofenzívna trojica na strane domácich.Hrotového útočníka Edinsona Cavaniho podporovali z krídelných priestorov Angel Di Maria a Julian Draxler, ktorý do hlavného mesta Francúzska prestúpil len začiatkom roka z nemeckého Wolfsburgu. Trojzáprah sa v takomto zložení predstavil na európskej scéne premiérovo a zariadil všetky štyri góly PSG pri prekvapujúco jasnom triumfe 4:0. Di Maria sa strelecky presadil dvakrát, Cavani s Draxlerom pridali po jednom zásahu.V predchádzajúcich zápasoch od januárového príchodu Draxlera pritom tréner Parížanov Unai Emery preferoval ako svojho druhého krídelníka Brazílčana Lucasa Mouru namiesto Di Mariu. Tentoraz však nečakane nasadil Argentínčana a ťah sa osvedčil, čo uznal aj jeho náprotivok Luis Enrique. "Všetci traja sú hráči svetového formátu. Disponujú obrovským útočným potenciálom, navyše, celý tím tvrdo drie v defenzíve a má neskutočnú silu na lopte," povedal kouč španielskeho majstra, ktorého zverencov zaskočili krídelné variácie domácich. Keď sa už obrancovia Kataláncov skonsolidovali, Di Maria s Draxlerom si vymenili miesta a opäť narobili rozruch.Obaja sa akoby prebudili, Argentínčan v tejto sezóne nepredvádzal presvedčivú formu a Nemec mal za sebou nevydarené pôsobenie vo VfL. Od januárovej zmeny dresu však v súčte Ligue 1, domáceho pohára a LM dal päť gólov v deviatich vystúpeniach. Uruguajský kanonier Cavani takéto problémy nemal, na konte má už 34 zásahov vo všetkých súťažiach a len štyri mu chýbajú na vyrovnanie kariérneho maxima, ktoré si stanovil vo farbách talianskeho SSC Neapol.Pokiaľ bude trojica pokračovať v takýchto výkonoch, môže St. Germain konečne reálne pomýšľať na najvyššie méty aj v Lige majstrov. Snaží sa o to od nástupu katarských majiteľov v roku 2011, no v uplynulých štyroch sezónach zakaždým stroskotal vo štvrťfinále. Minuloročné vypadnutie napokon stálo funkciu kouča Laurenta Blanca. A hoci PSG v tomto ročníku nedominuje v najvyššej domácej súťaži, kde za vedúcim AS Monaco po 25 zápasoch zaostáva o tri body, vedenie klubu zaujíma predovšetkým európsky úspech. Práve s touto vidinou angažovalo Emeryho, ktorého na misiu predurčili tri za sebou idúce triumfy v Európskej lige s FC Sevilla."Bol to jeden z najlepších výkonov, aké sme predviedli od môjho príchodu v roku 2011," vyhlásil pre agentúru AP stredopoliar Blaise Matuidi. V odvete v stredu 8. marca na Camp Nou však budú na ťahu Messi, Suarez a Neymar, ak chcú zmazať štvorgólové manko, musia predviesť omnoho hviezdnejšie predstavenie než v úvodnom meraní síl. Barcelona v sezónach 2012/13 aj 2014/15 vyradila Paríž vo štvrťfinále, po polčase aktuálnej osemfinálovej konfrontácie to zatiaľ vyzerá na zmenu.