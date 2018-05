LIGA MAJSTROV:Real chce vo finále víťazný hetrik, Klopp:Dresy nemeníme

Hráč Realu Madrid Gareth Bale, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Finále Ligy majstrov 2017/2018 - Kyjev



Real Madrid - FC Liverpool



Rozhodujú: Mažič - Ristič, Djurdjevič (všetci Srb.)



Predpokladané zostavy



Real Madrid: Navas - Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo



FC Liverpool: Karius - Alexander-Arnold, Van Dijk, Lovren, Robertson - Milner, Henderson, Wijnaldum - Mané, Firmino, Salah

Cesta Realu Madrid a FC Liverpool do finále v Kyjeve



REAL MADRID



H-skupina:



APOEL Nikosia (3:0 d, 6:0 v)



Borussia Dortmund (3:1 v, 3:2 d)



Tottenham Hotspur (1:1 d, 1:3 v)



2. miesto, 13 bodov, skóre 17:7



osemfinále: Pariž St. Germain 3:1 d, 2:1 v



štvrťfinále: Juventus Turín 3:0 d, 1:3 v



semifinálee: Bayern Mníchov 2:1 v, 2:2 d



celková bilancia: 12 zápasov - 8 výhier, 2 remízy, 2 prehry, skóre 30:15



najlepší strelci: Cristiano Ronaldo (15), Karim Benzema (4), Marcelo (3)



FC LIVERPOOL



play off: 1899 Hoffenheim 2:1 v, 4:2 d



E-skupina:



FC Sevilla 2:2 d, 3:3 v



Spartak Moskva 1:1 v, 7:0 d



NK Maribor 7:0 v, 3:0 d



1. miesto, 12 bodov, skóre 23:6



osemfinále: FC Porto 5:0 v, 0:0 d



štvrťfinále: Manchester City 3:0 d, 2:1 v



semifinále: AS Rím 5:2 d, 2:4 v



celková bilancia: 14 zápasov - 9 výhier, 4 remízy, 1 prehra, skóre 46:16



najlepší strelci: Mohamed Salah (11 s jedným gólom v play off), Roberto Firmino (10), Sadio Mane (9)



Fakty a zaujímavosti pred finále medzi Realom Madrid a FC Liverpool

Vizitky finalistov - Realu Madrid a FC Liverpool



REAL MADRID



názov: Real Madrid Club de Fútbol



dátum vzniku: 6. marca 1902



farby: biela (náhradná sivá, modrá)



štadión: Santiago Bernabeu (kapacita 85.454 divákov)



prezident: Florentino Perez



tréner: Zinedine Zidane (Fr.)



prezývky: Los Blancos, Los Merengues, biely balet



najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, Luka Modrič, Segio Ramos, Marcelo



web: www.realmadrid.com



najväčšie úspechy:



33x majster Španielska (1931/32, 1932/33, 1953/54, 1954/55, 1956/57, 1957/58, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1974/75, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1994/95, 1996/97, 2000/01, 2002/03, 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17)



19x víťaz Španielskeho pohára (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1961/62, 1969/70, 1973/74, 1974/75, 1979/80, 1981/82, 1988/89, 1992/93, 2010/11, 2013/14)



10x víťaz španielskeho Superpohára (1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017)



12x víťaz Ligy majstrov/EPM (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17)



2x víťaz Pohára UEFA (1984/85, 1985/86)



4x víťaz európskeho Superpohára (2002, 2014, 2016, 2017)



3x víťaz Interkontinentálneho pohára (1960, 1998, 2002)



3x víťaz MS klubov FIFA (2014, 2016, 2017)



FC LIVERPOOL



názov: Liverpool Football Club



dátum vzniku: 3. jún 1892



farby: červená (vonku biela, tretia oranžová)



štadión: Anfield (kapacita 54.074)



predseda: Tom Werner



tréner: Jürgen Klopp (Nem.)



prezývky: The Reds, LFC



najväčšie hviezdy v aktuálnom kádri: Mohamed Salah, Firmino, Sadio Mane



web: www.liverpoolfc.com



najväčšie úspechy:



18x majster Anglicka (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90)



7x víťaz Anglického pohára - FA Cupu (1964/65, 1973/74, 1985/86, 1988/89, 1991/92, 2000/01, 2005/06)



8x víťaz Ligového pohára 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1994/95, 2000/01, 2002/03, 2011/12)



15x víťaz Community Shield (1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006)



5x víťaz Ligy majstrov/EPM (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05)



3x víťaz Pohára UEFA (1972/73, 1975/76, 2000/01)



3x víťaz európskeho Superpohára (1977, 2001, 2005)

Prehľad finálových zápasov EPM, resp. LM od roku 1956



rok dejisko víťaz - zdolaný výsledok



1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0



1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0



1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp



1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0



1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3



1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2



1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3



1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1



1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1



1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1



1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1



1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp



1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1



1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp



1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0



1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0



1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0



1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)



1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0



1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0



1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1



1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0



1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0



1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0



1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0



1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0



1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0



1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0



1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 na strely zo značky pokutového kopu)



1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1



1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0



1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp



1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0



1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0



1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0



1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1



1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0



1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1



2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0



2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 na strely zo značky pokutového kopu)



2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1



2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0



2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1



2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1



2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0



2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0



2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1



2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1



2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení



2015 Berlín Juventus Turín - FC Barcelona 1:3 (0:1)



2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2017 Cardiff Juventus Turín - Real Madrid 1:4



2018 Kyjev FC Liverpool - Real Madrid ?



* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov



Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi Európskeho pohára stalo 22 klubov:



12 triumfov - Real Madrid



7 - AC Miláno



5 - FC Liverpool, Bayern Mníchov, FC Barcelona



4 - Ajax Amsterdam



3 - Manchester United, Inter Miláno



2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto



1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, FC Chelsea Londýn



Víťazi podľa krajín:



Španielsko 17



Taliansko 12



Anglicko 12



Nemecko 7



Holandsko 6



Portugalsko 4



Francúzsko 1



Rumunsko 1



Škótsko 1



Juhoslávia 1



Najúspešnejší jednotlivci:



6 víťazstiev - Gento (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966)



5 - Di Stefano (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Zarraga (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960), Paolo Maldini (AC Miláno - 1989, 1990, 1994, 2003, 2007)

Víťazi finále futbalovej Ligy majstrov, resp. Európskeho pohára majstrov od roku 1956



EPM:



1956 Real Madrid



1957 Real Madrid



1958 Real Madrid



1959 Real Madrid



1960 Real Madrid



1961 Benfica Lisabon



1962 Benfica Lisabon



1963 AC Miláno



1964 Inter Miláno



1965 Inter Miláno



1966 Real Madrid



1967 Celtic Glasgow



1968 Manchester United



1969 AC Miláno



1970 Feyenoord Rotterdam



1971 Ajax Amsterdam



1972 Ajax Amsterdam



1973 Ajax Amsterdam



1974 Bayern Mníchov



1975 Bayern Mníchov



1976 Bayern Mníchov



1977 FC Liverpool



1978 FC Liverpool



1979 Nottingham Forest



1980 Nottingham Forest



1981 FC Liverpool



1982 Aston Villa



1983 Hamburger SV



1984 FC Liverpool



1985 Juventus Turín



1986 Steaua Bukurešť



1987 FC Porto



1988 PSV Eindhoven



1989 AC Miláno



1990 AC Miláno



1991 Crvena Zvezda Belehrad



1992 FC Barcelona



LM:



1993 Olympique Marseille



1994 AC Miláno



1995 Ajax Amsterdam



1996 Juventus Turín



1997 Borussia Dortmund



1998 Real Madrid



1999 Manchester United



2000 Real Madrid



2001 Bayern Mníchov



2002 Real Madrid



2003 AC Miláno



2004 FC Porto



2005 FC Liverpool



2006 FC Barcelona



2007 AC Miláno



2008 Manchester United



2009 FC Barcelona



2010 Inter Miláno



2011 FC Barcelona



2012 Chelsea Londýn



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 26. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid môžu v sobotu opäť prepísať históriu Ligy majstrov. V prípade finálového triumfu na Olympijskom štadióne v Kyjeve v súboji s FC Liverpool (20.45 h) dosiahnu ako prvý tím v novodobom formáte súťaže víťazný hetrik. Real je rekordný dvanásťnásobný európsky šampión. Liverpool vyhral najprestížnejšiu klubovú súťaž päťkrát, naposledy v roku 2005.vyhlásil kouč Realu Zinedine. Ten sa môže stať prvým koučom, ktorý vyhrá Ligu majstrov trikrát v rade. Madridský klub je vo finále už štvrtýkrát za uplynulých päť rokov, kým ani jeden hráč Liverpoolu sa ešte vo finále LM nepredstavil.dodal.Liverpool si natrofej siahol naposledy pred trinástimi rokmi. V pamätnom istanbulskom finále zdolal AC Miláno po nerozhodnom výsledku 3:3 až v rozstrele, keď zmazal trojgólový deficit. V tomto ročníku nastrieľal tím Jürgena Kloppa v súťaži už 40 gólov (s play off 46), najviac zo všetkých.vyhlásil Klopp. Jeho ofenzívnym klenotom je v sezóne najmä Mohamed Salah, vpredu ho ideálne dopĺňajú Roberto Firmino a Sadio Mané - spolu zaznamenali v tomto ročníku LM 29 gólov.Na druhej strane stojí topkanonier Cristiano Ronaldo. Najlepší strelec v histórii LM má šancu vyhrať prestížnu súťaž piatykrát, čo sa ešte nikomu nepodarilo. V tejto sezóne súťaže strelil už 15 gólov.tvrdí Ronaldo.Ronaldo je jediný hráč, ktorý skóroval v troch finále LM. Vlani dal dva góly do siete Juventusu, v roku 2014 sa presadil s Atleticom Madrid a v roku 2008 ešte ako hráč Manchestru United v súboji s Chelsea. V Kyjeve ho má šancu napodobniť kapitán Realu Sergio Ramos, ktorý sa zapísal do listiny strelcov vo finálových meraniach síl s Atleticom v rokoch 2014 a 2016.Klopp pred finále uznal, že miernym favoritom je Real.Nemecký kouč túži zlomiť svoju neúspešnú sériu vofinále. Ešte s Borussiou Dortmund jedno vyhral - vo finále Nemeckého pohára 2012, ale v ďalších piatich prišli sklamania. Naposledy už na lavičke Liverpoolu prehral vo finále EL pred dvoma rokmi so Sevillou 1:3.Paradoxne, ani jeden z finalistov Ligy majstrov v tejto sezóne nezískal domáci titul. Real skončil v La Lige tretí, Liverpool v Premier League na štvrtej priečke. Zidane nemusí pred finále riešiť výraznú absenciu v tíme, v poslednom ligovom kole už nasadil do hry aj dlhšie zraneného Daniho Carvajala. Do kádra Liverpoolu sa prvýkrát od polovice marca vrátil stredopoliar Emre Can, hoci sa s jeho nasadením od začiatku zápasu nepočíta, v poriadku je aj James Milner. Mimo hry je pre problémy s kolenom Alex Oxlade-Chamberlain, rovnako do hry nepôjde ani obranca Joe Gomez a už do apríla zranený Joël Matip.Duel medzi Realom a Liverpoolom bude reprízou finále EPM z roku 1981, v ktorom v parížskom Parku princov zvíťazili1:0 gólom Alana Kennedyho. Real a Liverpool odohrali doposiaľ päť vzájomných zápasov - všetky v LM resp. EPM. Liverpool triumfoval v troch dueloch, dvakrát sa tešil z víťazstva Real. Naposledy sa stretli v skupinovej fáze LM 2014/2015, oba zápasy sa vtedy skončili víťazstvom Realu. Bilancia Realu proti anglickým tímom je 15 víťazstiev, 11 remíz a 11 prehier. bilancia Liverpoolu proti španielskym tímom 14 víťazstiev, 12 remíz a 11 prehier. Pre Real to bude celkovo 31. finále v klubových súťažiach UEFA, pre Liverpool jubilejné dvadsiate.Finále na Olympijskom štadióne v Kyjeve s kapacitou 68.000 miest povedie z pozície hlavného rozhodcu Srb Milorad Mažič. Priamy prenos vysielajú RTVS i Digi Sport.- Real je rekordným dvanásťnásobným európskym šampiónom a dvojnásobným obhajcom trofeje v Lige majstrov, na Olympijskom štadióne v Kyjeve môže ako prvý tím v histórii zavŕšiť víťazný hetrik, Liverpool vyhral najprestížnejšiu európsku klubovú súťaž päťkrát, naposledy v roku 2005- Real triumfoval v rokoch 1956-1960 v prvých piatich ročníkoch Európskeho pohára majstrov - predchodcu Ligy majstrov. Trikrát za sebou ovládli EPM Ajax Amsterdam (1971-1973) a Bayern Mníchov (1974-1976)- tréner Realu Zinedine Zidane sa môže stať prvým koučom, ktorý vyhrá Ligu majstrov trikrát v rade- najlepší strelec v histórii Ligy majstrov Cristiano Ronaldo má šancu vyhrať prestížnu súťaž piatykrát, čo sa ešte nikomu nepodarilo. V tejto sezóne LM strelil 15 gólov. Bývalý EPM vyhral 6-krát Gento z Realu Madrid- Ronaldo je jediným hráčom, ktorý skóroval v troch finále LM. Vlani vsietil dva góly do siete Juventusu Turín, v roku 2014 trafil do čierneho v dueli s Atleticom Madrid a v roku 2008 ešte ako hráč Manchestru United sa presadil v súboji s londýnskou Chelsea. V Kyjeve ho má šancu napodobniť kapitán Realu Sergio Ramos, ktorý sa zapísal do listiny strelcov vo finálových meraniach síl s Atleticom v rokoch 2014 a 2016- Ramos už v Kyjeve zdvihol nad hlavu cennú trofej v drese španielskej reprezentácie po víťaznom finále EURO 2012 proti Taliansku- Ronaldo odohral počas pôsobenia v ManUtd proti Liverpoolu deväť zápasov a strelil v nich dva góly- Real je po Juventuse Turín druhým tímom, ktorý postúpil trikrát za sebou do finále LM, "starej dáme" sa to podarilo v rokoch 1996-1998- zápas medzi Realom a Liverpoolom bude reprízou finále EPM z roku 1981, v ktorom v parížskom Parku princov zvíťazili1:0 gólom Alana Kennedyho. Liverpool pod trénerskou taktovkou Boba Paisleyho sa postaral o doposiaľ jediný finálový triumf anglického tímu nad španielskym v EPM či LM, v ďalších troch konfrontáciách slávili úspech zástupcovia La Ligy- Real a Liverpool odohrali doposiaľ päť vzájomných zápasov - všetky v LM resp. EPM. Liverpool triumfoval v troch dueloch, dvakrát sa tešil z víťazstva Real- naposledy sa oba tímy stretli v skupinovej fáze LM 2014/2015, oba zápasy sa skončili víťazstvom Realu. Pri triumfe 3:0 na Anfielde 22. októbra 2014 dvakrát skóroval Karim Benzema, tretí gól pridal Ronaldo. O dva týždne neskôr na Santiago Bernabeu zariadil víťazstvo Realu 1:0 Benzema- v sezóne 2008/2009 v osemfinále LM Liverpool pod vedením trénera Rafu Beniteza postúpil cez Real celkovým skóre 5:0. V Madride zvíťazil 1:0 gólom Yossiho Benayouna, v odvete uštedril Realu doposiaľ najtvrdšiu prehru v LM resp. EL. Dvakrát sa strelecky presadil Steven Gerrard, ďalšie presné zásahy pridali Fernando Torres a Andrea Dossena. V kádri Liverpoolu vtedy figurovali Xabi Alonso a Alvaro Arbeola, ktorí v sezóne 2013/2014 triumfovali v LM v drese Realu- pre Real to bude celkovo 31. finále v klubových súťažiach UEFA, pre Liverpool jubilejné 20. Anglický tím hral naposledy o cennú trofej v máji 2016, keď vo finále Európskej ligy UEFA v Bazileji prehral s FC Sevilla 1:3- Real strelil minimálne gól v 29 zápasoch v európskych klubových súťažiach za sebou, naposledy vyšiel strelecky naprázdno v máji 2016 v semifinále LM na pôde Manchestru City (0:0)- Real odohral v Kyjeve doposiaľ štyri zápasy s bilanciou jedna výhra, dve remízy a jedna prehra - všetky v LM proti Dynamu. V novembri 2004 v zostave so Zidanom remizoval 2:2, rovnaký výsledok sa zrodil aj v roku 2006. Vo štvrťfinále v sezóne 1998/1999 prehral v ukrajinskej metropole 0:2, o oba góly Dynama sa zaslúžil Andrij Ševčenko. V sezóne 1999/2000 zvíťazil Real 2:1 gólmi Fernanda Morientesa a Raula Gonzaleza- Liverpool zvíťazil v Kyjeve v skupinovej fáze LM 2001/2002 2:1 gólmi Dannyho Murphyho a Gerrarda. V 3. predkole LM 2006/2007 remizoval na vtedajšom štadióne Valerija Lobanovského s izraelským Maccabi Haifa 1:1- bilancia Realu proti anglickým tímom je 15 víťazstiev, 11 remíz a 11 prehier. bilancia Liverpoolu proti španielskym tímom 14 víťazstiev, 12 remíz a 11 prehier