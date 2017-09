LIGA MAJSTROV: Real Madrid prvýkrát dobyl dortmundské hradby

hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo dáva svoj drhý gól v skupine H Ligy majstrov v zápase s Borussiou Dortmund, 26.9.2017. Foto: TASRAP hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo dáva svoj drhý gól v skupine H Ligy majstrov v zápase s Borussiou Dortmund, 26.9.2017. Foto: TASRAP

Dortmund 27. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid na siedmy pokus dobyli dortmundské hradby. Dvojnásobní obhajcovia trofeje v Lige majstrov triumfovali na pôde Borussie 3:1 a spolu s Tottenhamom Hotspur sú so šiestimi bodmi na čele tabuľky H-skupiny. Cristiano Ronaldo si v jubilejnom 400. zápase za Real, 150. v európskych klubových súťažiach, pripísal na konto dva góly.Portugalčan v exkluzívnom pozápasovom rozhovore pre uefa.com priznal, že na Vestfálskom štadióne nastúpil ohromne motivovaný. "Tréner Zinedine Zidane nám zdôrazňoval, že duel na ihrisku Borussie je pre nás veľkou výzvou. Prvýkrát v histórii sme dobyli dortmundskú pevnosť, čo je skvelé, veď Real doposiaľ na tomto štadióne maximálne remizoval. Hrali sme veľmi dobre v defenzíve, vedeli sme podržať loptu a strelili sme tri góly. Bol to večer Realu Madrid, hoci proti neuveriteľne dobrému tímu Borussie sme to nemali vôbec jednoduché," zdôraznil Ronaldo, ktorý v európskych súťažiach strelil už 112 gólov, z toho 25 do siete bundesligistov."Vždy som mal rád veľké zápasy proti veľkým tímom. Teší ma, že proti nemeckým mužstvám sa mi tak strelecky darí. Každý gól v Lige majstrov má pre mňa obrovskú cenu. Po slabšom štarte Realu do nového ročníka španielskej La Ligy sa začalo hovoriť, že prežívame krízu, no v Dortmunde sme demonštrovali, že tomu tak nie je. Sme v laufe a v Lige majstrov chceme zavŕšiť víťazný hetrik. Čaká nás ešte dlhá cesta, no spolu s Tottenhamom sme na čele skupiny a máme veľmi dobré šance na postup do vyraďovačky. Musíme ísť krok za krokom."Real sa proti Borussii dokázal vyrovnať s vysokým pressingom domácich a po hĺbkových prihrávkach Luku Modriča, Toniho Kroosa a Casemira podnikal nebezpečné kontry. Prvé dve šance nevyužil, no po exportnom voleji Garetha Balea do šibenice sa dostal na koňa a šancu na prvé víťazstvo v Dortmunde už z rúk nepustil. "Vedeli sme, že raz už musí prísť ten deň, keď po dlhých rokoch konečne prelomíme negatívnu sériu a v Dortmunde zvíťazíme. Mužstvo ukázalo veľký charakter, som na chlapcov hrdý. Verím, že sa postupne opäť dostaneme do faźóny z minulej sezóny, dnes sme urobili ten správny krok," netajil spokojnosť kapitán "bieleho baletu" Sergio Ramos.Real skóroval už v 38. zápase LM za sebou. "Odohrali sme výborné stretnutie, v prvom i druhom polčase to bol z našej strany brilantný výkon. Krátko po zmene strán sme prežívali ťažké chvíle, no dokázali sme ich preklenúť a naše víťazstvo mohlo byť aj výraznejšie. Vypracovali sme si veľa šancí. Dôležité však je, že sme ich premenili viac ako Borussia. Som nadšený z Cristiana i Garetha, všetci však tvrdo makali. Úžasní boli aj Modrič, Kroos, Casemiro a Isco," nadchýnal sa francúzsky kouč.Stredopoliar Borussie Nuri Sahin priznal, že Real zvíťazil zaslúžene. "Ak sme chceli pomýšľať na triumf nad Realom, museli sme podať výnimočný výkon, čo sa nám nepodarilo. Nesmieme však teraz strkať hlavy do piesku. Zvolili sme náročný systém a snažili sme sa o vysoké napádanie proti topfavoritovi, ktorý potvrdil svoje kvality. Dominoval v strede poľa, Isco, Modrič, Kroos i Casemiro predstavujú veľkú silu."