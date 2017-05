LIGA MAJSTROV: Real prešiel cez Atletico, vo finále ho čaká Juventus

Pád Fernanda Torresa (Atletico Madrid) v súboji s Raphaelom Varanem (Real Madrid, vpravo) v druhom semifinálovom zápase Ligy majstrov. 10. mája 2017. Foto: TASR Foto: TASR

2. zápas semifinále LM 2016/17:



Atletico Madrid - Real Madrid 2:1 (2:1)

Góly: 12. Niguez, 16. Griezmann (z 11 m) - 42. Isco. Rozhodoval: Cakir (Tur.), ŽK: Savič, Godin, Gabi, Correa - Danilo, Ramos, 51.780 divákov.

/prvý zápas 0:3, Real Madrid postúpil do finále/



Atletico: Oblak - Gimenez (57. Thomas), Savič, Godin, Filipe Luis - Koke (76. Correa), Gabi, Niguez, Carrasco - Torres (56. Gameiro), Griezmann

Real: Navas - Danilo, Ramos, Varane, Marcelo - Kroos, Casemiro (77. Vazquez), Modrič - Isco (87. Morata) - Benzema (76. Asensio), Ronaldo

Madrid 10. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid postúpili do finále Ligy majstrov 2016/17, v ktorom sa v sobotu 3. júna vo waleskom Cardiffe stretnú s Juventusom Turín.Obhajca a rekordný 11-násobný držiteľ trofeje vyradil v semifinále mestského rivala Atletico. Po domácom hladkom triumfe 3:0 síce v stredajšej odvete na Štadióne Vicenteho Calderona podľahol 1:2, ale zvládnutý prvý súboj a hetrik Cristiana Ronalda ho katapultovali ďalej.Juventus sa do finále prebojoval vďaka dvom víťazstvám (2:0 vonku, 2:1 doma) nad prekvapením tohto ročníka súťaže AS Monaco.Atletico po jasnej prehre v prvom zápase muselo zariskovať, keď sa ešte chcelo pokúsiť o zvrátenie semifinálovej konfrontácie. Už v 2. minúte vypálil z diaľky Griezmann, ale veľmi nepresne. O tri minúty Carrascov center predĺžil šikovne Koke a prinútil Navasa k zákroku, brankár Realu si však pokryl bližšiu žrď a loptu vytlačil na roh. Na opačnej strane sa vyznamenal jeho kolega Oblak, ktorý ľavačkou reflexívne vyrazil nebezpečnú hlavičku Casemira. Odvetný duel sa niesol v znamení obojstranne veľkej intenzity a vzruchov, o čosi viac však predsa len "horelo" pred Navasom. V 12. minúte vyšiel Atleticu nacvičený signál z rohu, na center Kokeho si ideálne naskočil Saul Niguez a hlavičkovým "klincom" otvoril skóre - 1:0. Rozprávkový úvod oduševnene hrajúceho doháňajúceho tímu pokračoval a pomohol mu aj laxný prístup a chyby súpera. Varane vo vlastnej šestnástke fauloval Torresa a rozhodca ukázal na biely bod, z ktorého aj s dávkou šťastia skóroval Griezmann - 2:0. Hráči Realu neboli vo svojej koži, viazla im kombinácia a nevychádzali rýchle brejky. Hralo sa na ostrie noža a viackrát za hranicou pravidiel. Príkladom bol zákerný faul Godina, ktorý lakťom cielene zasiahol hlavu Ronalda, za čo dostal od rozhodcu žltú kartu. O pár sekúnd neskôr sa zažltilo pred očami aj kapitánovi Atletica Gabimu. Real sa v závere polčasu vrátil k svojej hre. V 38. minúte pohrozil akciou Isca, jeho zakončeniu však chýbala razancia. V 42. minúte sa už hráči "bieleho baletu" radoval. Benzema sa na malom priestore zbavil troch brániacich hráčov, popri bránkovej čiare našiel spätnou prihrávkou Kroosa, ktorého pokus Oblak vyrazil len pred dobre postaveného Isca a ten zblízka nemal problém streliť kontaktný a pre Real upokojujúci gól - 2:1.Intenzita derby po zmene strán opadla, gól Isca očividne utlmil aktivitu Atletica, ktorú sa jeho kouč snažil oživiť poslaním Gameira a Thomasa na trávnik. Bol to však Real, kto prevzal opraty duelu do svojich rúk, k čomu prispelo aj prvopolčasové "prepálenie" tempa súpera. Úspechmi ovenčenejší madridský tím ovládol stred poľa a držanie lopty, no dopredu sa zbytočne nehnal a skúsene kontroloval postupový rezultát. V 66. minúte však Danilo trestuhodne pustil do zakončenia Carrasca, ktorého pokus Navas vyrazil pred Gameira a s dávkou šťastia si poradil aj s pokusom striedajúceho francúzskeho útočníka. Čas hral proti Atleticu, ktoré na vyrobenie senzácie potrebovalo trikrát skórovať. Bol to ale neriešiteľný rébus pre Simeoneho tím, ktorý ešte v záverečných minútach našiel v sebe posledné zvyšky síl a pritlačil hostí, ďalší gól už ale nepridal a na finále nedosiahol.