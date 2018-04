LIGA MAJSTROV: Real ušiel hrobárovi z lopaty, spasila ho až penalta

Cristiano Ronaldo po premenenej penalte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Odvety štvrťfinále LM 2017/18:



Real Madrid - Juventus Turín 1:3 (0:2)

Góly: 90.+7 C. Ronaldo (z 11 m) - 2. a 37. Mandžukič, 61. Matuidi, ŽK: Carvajal, Marcelo, C. Ronaldo - Pjanič, Mandžukič, Lichtsteiner, Sandro, Costa, Benatia, ČK: 90.+3 Buffon (Juventus), rozhodoval: Oliver (Angl.)

/prvý zápas: 3:0, do semifinále postúpil Real Madrid/



Real: Navas - Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo - Kroos, Casemiro (46. L. Vazquez), Modrič (75. Kovačič), Isco - Ronaldo, Bale (46. Asensio)

Juventus: Buffon - De Sciglio (17. Lichtsteiner), Benatia, Chiellini, Sandro - Khedira, Pjanič, Matuidi - Costa, Higuain (90.+6 Szczesny), Mandžukič



Bayern Mníchov - FC Sevilla 0:0

ŽK: Wagner - Mercado, N'Zonzi, Banega, ČK: 90.+3 Correa (Sevilla) rozhodoval: Collum (Škót.)

/prvý zápas: 2:1, do semifinále postúpil Bayern/



Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha (87. Süle) - Martinez - Robben, Müller, Rodriguez, Ribery (70. Alcantara) - Lewandowski (77. Wagner)

Sevilla: Soria - Navas, Mercado, Lenglet, Escudero - Banega, N'Zonzi - Correa, F. Vazquez (81. Nolito), Sarabia (70. Ramirez) - Ben Yedder (65. Muriel)

Bratislava 12. apríla (TASR) - Futbalisti obhajcu Realu Madrid a Bayernu Mníchov skompletizovali v stredu kvarteto semifinalistov Ligy majstrov 2017/18. Doplnili v ňom AS Rím a FC Liverpool. Real síce v domácej odvete nestačil na Juventus Turín 1:3, ale prebojoval sa ďalej po výhre 3:0 v Turíne. O postupe "bieleho baletu" rozhodol gólom z penalty v nadstavenom čase Cristiano Ronaldo. Bayern potvrdil výhru z ihriska FC Sevilla 2:1 domácou bezgólovou remízou.Na Santiago Bernabeu začal Juventus od podlahy a z prvého útoku v 2. minúte otvoril skóre. Bývalý Madridčan Khedira z pravého krídla odcentroval na vzdialenejšiu žrď, kde bol úplne voľný Mandžukič a hlavičkou pod brvno šokoval domácich, ktorým chýbal suspendovaný kapitán Sergio Ramos. Prvých 15. minút sa hral vzrušujúci futbal, v 7. minúte mohol dať druhý gól Higuain, ale trafil len Navasa. Potom sa dostal do šance domáci Bale, ale nevyšlo mu to ani na dvakrát. V 10. minúte strelil gól Isco, ale správne neplatil pre ofsajd. Po štvrťhodine hry mohol opäť dať gól Mandžukič, ale nebol pripravený lepšie zakončiť. V 34. minúte skvele zakročil Buffon a zmaril šancu Iscovi. Taliansky majster udrel v 37. minúte druhýkrát a Mandžukič dal gól z takmer identickej situácie ako pri prvom zásahu, akurát center mu adresoval striedajúci Lichtsteiner. V nadstavenom čase prvého dejstva mohol znížiť Varane, ale hlavičkoval iba do brvna.Tréner domácich Zinedine Zidane urobil v polčase dve zmeny a v 58. minúte práve jeden zo striedajúcich hráčov Asensio zakončil zvnútra šestnástky, no Buffon bol na mieste. V 61. minúte urobil hrubú chybu Navas, ktorému vypadla lopta z rúk a Matuidi darček využil - 3:0 pre hostí. Za tohto stavu spel duel do šokujúceho predĺženia. V 78. minúte Buffon opäť vygumoval Isca a vzápätí mohol znížiť Varane, ale tesne netrafil z otočky. Real tlačil, ale zlyhával v zakončení, do ktorého sa príliš nedostával ani Cristiano Ronaldo hrajúci jubilejný 150. duel v LM. Napokon sa však všetko rozhodlo v nadstavenom čase. Po faule na L. Vazqueza sa kopala penalta, ktorú premenil Ronaldo jeho 15. gólom v tomto ročníku LM. Ešte predtým za protesty videl červenú kartu Buffon. Ronaldo strelil gól v každom jeho zápase v tomto ročníku LM. Real sa kvalifikoval do semifinále ôsmykrát za sebou.V Allianz Arene si čerstvý nemecký rekordný šampión v prvom dejstve kontroloval postupovú situáciu, hoci Sevilla bola aktívna a hrala ofenzívne. Bavori už v 3. minúte mohli otvoriť skóre, ale James Rodriguez tesne minul z priameho kopu. Domáci sa v druhej polovici polčasu začali presadzovať viac a v 38. minúte Riberymu zneškodnil dobrú strelu brankár Soria. V druhom dejstve najprv Lewandowski hlavičkoval len do bočnej siete, potom v 59. minúte hosťujúci Correa trafil hlavou iba brvno. Sevilla sa stále snažila niečo vymyslieť, tlačila sa dopredu, domácim sa nedarilo využiť otvorenejší priestor v obrane hostí. Gól nepadol a Bayern postúpil do semifinále.Žreb semifinále je na programe v piatok 13. apríla v nyonskom sídle Európskej futbalovej únie (UEFA). Prvé zápasy semifinále sa budú hrať 24. a 25. apríla, odvety 1. a. 2. mája. Finále sa uskutoční v sobotu 26. mája v Kyjeve.