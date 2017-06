LIGA MAJSTROV: Ronaldo najlepším kanonierom s tuctom gólov

a snímke hráč Realu Madrid Cristiano Ronaldo oslavuje po víťazstve vo finále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 nad Juventusom Turín 4:1 vo waleskom Cardiffe 3. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

INDIVIDUÁLNE ŠTATISTIKY PO FINÁLE LM 2016/2017:



najlepší strelci:

12 gólov - Cristian Ronaldo (Real Madrid)

11 gólov - Lionel Messi (FC Barcelona)

8 gólov - Edinson Cavani (Paríž St. Germain), Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

7 gólov - Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund)



najviac asistencií:

8 - Neymar (FC Barcelona)

6 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 5 - Ousmane Dembele (Borussia Dortmund), Dani Carvajal (Real Madrid)



strely na bránku:

27 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

19 - Gonzalo Higuain (Juventus Turín)

17 - Karim Benzema (Real Madrid)



strely mimo bránky:

26 - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

17 - Robert Lewandowski (Bayern Mníchov)

16 - Lionel Messi (FC Barcelona)



celkový počet prihrávok:

889 - Koke (Atletico Madrid)

885 - Toni Kroos (Real Madrid)

847 - Gabi (Atletico Madrid)



najviac faulovaní:

32 - Neymar (FC Barcelona)

31 - Paulo Dybala (Juventus Turín)

27 - Jonathan Cafu (Ludogorec Razgrad), Casemiro (Real Madrid)



najviac faulujúci:

26 - Dani Alves (Juventus Turín)

21 - Ljubomir Fejsa (Benfica Lisabon), Arturo Vidal (Bayern Mníchov)

20 - Fabinho (AS Monaco)



najviac žltých kariet:

5 - Marco Verratti (Paríž St. Germain), Neymar (FC Barcelona)

4 - Arturo Vidal (Bayern Mníchov), Fabinho, Jemerson (obaja AS Monaco), Fernandinho (Manchester City), Gabi (Atletico Madrid), Ivan Rakitič (FC Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Juan Cuadrado (Juventus Turín), Vincent Aboubakar (Besiktas Istanbul)



TÍMOVÉ ŠTATISTIKY:



najviac strelených gólov:

36 - Real Madrid

28 - Borussia Dortmund

27 - Bayern Mníchov

26 - FC Barcelona



najviac inkasovaných gólov:

24 - Legia Varšava

20 - AS Monaco

18 - Real Madrid

16 - Arsenal Londýn, Manchester City, Celtic Glasgow, Borussia Dortmund



strely:

244 - Real Madrid

188 - Bayern Mníchov

180 - Juventus Turín



strely na bránku:

94 - Real Madrid

71 - Bayern Mníchov, Borussia Dortmund

65 - Juventus Turín



strely mimo bránku:

90 - Real Madrid

72 - Juventus Turín

71 - Bayern Mníchov



najviac rohov:

79 - Real Madrid

75 - Bayern Mníchov

66 - SSC Neapol



najviac faulovaní:

191 - Real Madrid

182 - Juventus Turín

140 - AS Monaco



najviac faulujúci:

190 - Juventus Turín

143 - AS Monaco

130 - Real Madrid

Bratislava 4. júna (TASR) - Cristiano Ronaldo sa stal najlepším strelcom futbalovej Ligy majstrov 2016/2017. Portugalec dosiahol dvanásť gólov, dvoma do siete Juventusu Turín v sobotňajšom cardiffskom finále predstihol doterajšieho lídra a rivala Lionela Messiho z FC Barcelona.Najviac asistencií (8) si pripísal Barcelončan Neymar, Ronaldo naservíroval spoluhráčom šesť gólov, Ousmane Dembele z Borussie Dortmund aj ďalší futbalista Realu Dani Carvajal pripravili päť presných zásahov. V tímových štatistikách strelených gólov sa umiestnil najvyššie Real (36). Najčastejšie, 24-krát inkasovala Legia Varšava.Zdolaný finalista Juventus Turín bol najčastejšie faulujúcim tímom (190 faulov). Naopak, hráči Realu boli najčastejšie obeťami nedovolených zákrokov (191-krát).